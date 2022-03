Die frühere Familienministerin, die nun in U-Haft sitzt, will nichts von Scheinrechnungen gewusst haben

Sebastian Kurz und Sophie Karmasin im Oktober 2017 sind Beschuldigte in der Causa Umfragen, es gilt die Unschuldsvermutung Foto: APA/Punz

Wien – Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft halten die frühere Familienministerin Sophie Karmasin für eine zentrale Person in der Causa Umfragen. Sie bestreitet das: "Nein, ich habe das weder gewusst, noch war ich diesbezüglich eingebunden", schrieb Karmasin in einer schriftlichen Eingabe an die WKStA über die mutmaßlichen Scheinrechnungen, die ihre frühere Mitarbeiterin Sabine B. an das Finanzministerium gelegt hatte.

B. soll in Studien für das Finanzressort parteipolitische Fragen verpackt haben, deren Auswertungen der ÖVP zugutekamen. Das alles sei mit dem Ziel erfolgt, Sebastian Kurz’ Aufstieg zum ÖVP-Obmann und später zum Kanzler zu unterstützen, denken die Staatsanwälte.

Karmasin streitet auch das "mit Vehemenz" ab: Kurz habe sie nie "zu irgendeinem Tatplan" überredet. Ein SMS zwischen Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, und Kurz sei falsch interpretiert worden.

Mündlich wollte Karmasin nach ihrer Festnahme keine Fragen beantworten. Bezüglich der Vorwürfe, sie habe Sabine B. und eine weitere Meinungsforscherin zum Legen von Scheinangeboten animiert, meinte Karmasin, sie werde dafür "Verantwortung" übernehmen, müsse die Vorwürfe aber erst "analysieren". Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits B. und die dritte Meinungsforscherin ihre Handlungen eingeräumt.

"Kontaktvermittlerin"

Prinzipiell stellt sich Karmasin als "Kontaktvermittlerin" dar; einerseits zwischen Thomas Schmid und Sabine B., andererseits auch zu den Fellner-Brüdern. Von einem illegalen Deal zwischen Finanzressort und der Mediengruppe Österreich wisse sie nichts, bei Chats wegen eines Packages sei es um Exklusivgeschichten gegangen. "Das sind übliche Dinge", sagte Karmasin. Sie stellte einen Antrag auf Enthaftung, für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Mit den Folgen der Causa Umfragen hat auch das Finanzministerium zu kämpfen. Am Donnerstag gab Hannes Schuh, interner Revisor im Ministerium, dem U-Ausschuss Auskunft über seine Tätigkeit. Schuh hatte nach Aufkommen der Affäre einen Bericht über Vergaben aus der auch für B.s Studien zuständigen Kommunikationsabteilung abgeliefert. Die Abgeordneten empörte jedoch, dass der Bericht nur dreizehn Seiten hatte, der nichtöffentliche Anhang davon hingegen der "wahre Bericht" sei. Das habe die Finanzprokuratur so entschieden, glaubte Schuh. Er stellte fest, dass das Kabinett von Finanzminister Magnus Brunner wohl "nicht in Lieferlaune" sei, was den U-Ausschuss betrifft. Mittlerweile habe die Interne Revision einen neuen Prüfauftrag, es ginge dabei um das Beschaffungswesen der Sektion 1 (Finanzverwaltung, Management, Services). Man habe "alle Hände voll zu tun", sagte Schuh. (fsc, gra, 10.3.2022)