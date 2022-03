Liebe Leserin, lieber Leser,

Im Kampf gegen das russische Regime werden Menschen in der Ukraine und in Russland zunehmend erfinderisch. Da in Russland praktisch alle ausländischen sozialen Medien sowie Nachrichtenplattformen blockiert wurden oder ihren Betrieb eingestellt haben, werden nun auf der Pornoplattform Pornhub Antikriegsbotschaften hochgeladen.

Obwohl die Zahl der Gamerinnen stetig steigt und mittlerweile bei uns bereits bei rund 50 Prozent liegt, arbeiten weiterhin nur wenige Frauen in der Branche. Das muss sich ändern, finden die Games-Producerin Eline Muijres und Regina Reisinger, die Mitgründerin des Indie-Studios Microbird Games. Dass praktisch ausschließlich weiße Heteromänner Videospiele für die überaus diverse Games-Community entwickeln, sei wenig sinnvoll.

Welche Plattformen die Jugend nutzt, um untereinander zu kommunizieren, zeigt einmal mehr der alljährlich veröffentlichte Jugend-Internet-Monitor. Während beliebte Plattformen wie Instagram und Snapchat in ihrer Popularität abnehmen, ist der Zulauf zu Tiktok enorm. Und Facebook? Was ist Facebook, dürften viele Befragte geantwortet haben.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Pornhub zeigt russischen Usern Antikriegsvideos statt Sex

"Es ergibt keinen Sinn, dass weiße Heteromänner Videospiele für alle entwickeln"

Jugendliche wechseln von Instagram und Snapchat auf Tiktok

Mac Studio: Apple liefert ein Kraftpaket für die Kreativbranche

"Triangle Strategy": Game of Thrones aus Japan

Ukraine überlegt, sensible Daten ins Ausland zu verlagern

Sony stoppt Playstation-Verkauf in Russland und stellt neue Spiele vor

Von Amazon bis Red Hat: Welche Tech-Firmen Russland verlassen und wer bleibt