"The Last Days of Ptolemy Grey" ab morgen auf Apple+; Canal+ startet in Österreich Streamingdienst und linearen Sender; Übertragung des JVP-Parteitags verletzte ORF-Gesetz

Schwarze Listen mit unliebsamen Journalistinnen und Journalisten würden erstellt, die Repression werde weiter zunehmen, befürchtet Galina Timtschenko, Chefin und Gründerin des Onlinemediums "Meduza". Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Hier kommen die Mediennews von heute:

Kampf um Medien: "Meduza"-Gründerin Timtschenko: "Russland hat den Informationskrieg bereits verloren" – Russische Medien befürchten weitere Repression und einen "digitalen Eisernen Vorhang", sollten auch Plattformen wie Youtube und Telegram gesperrt werden

EU-Sanktion: Bis zu 50.000 Euro Strafe für Verbreitung von russischem Staatssender RT – VP und Grüne haben den Antrag eingebracht, auch SPÖ und Neos – mit Bedenken – stimmten dafür, die FPÖ dagegen

Ziemlich beste Freunde: Serie "The Last Days of Ptolemy Grey" mit Samuel L. Jackson startet am Freitag auf Apple TV+ – Der Hollywood-Star und Dominique Fishback brillieren in der Serie über einen Demenzkranken, dem ein Wundermedikament vorübergehend Heilung verspricht

Von München nach Hamburg: Ibiza-Aufdecker Bastian Obermayer und Frederik Obermaier schreiben künftig für den "Spiegel" – Bei der "Süddeutschen Zeitung" waren sie bisher an globalen Recherchen wie Panama Papers und Pegasus Project beteiligt

TV-Tagebuch: In memoriam Sigi Bergmann "Sport am Montag extra": Gruß aus einer anderen Sportwelt – Die Lust, kontroverse Themen aufzugreifen und Sportberichterstattung weit zu fassen, machte den ORF-Sportreporter legendär

Ab Mitte März: Canal+ startet in Österreich Streamingdienst und linearen Sender – Monatliche Abogebühr beträgt 8,99 Euro – Keine Angaben über Abo-Ziele in Österreich

Bescheid: Entscheidung der Medienbehörde: Übertragung des JVP-Parteitags verletzte ORF-Gesetz – Livestream des Bundestags der Jungen ÖVP würde keine erlaubten sendungsbegleitenden Inhalte darstellen

Ab 25. Mai bei Disney+: Neue "Star Wars"-Serie: "Obi-Wan"-Trailer lässt Fans spekulieren – Ewan McGregor ist wieder als Jedi-Meister zu erleben – Blaster-Kanone könnte auf Han Solo hindeuten

Forum+: Mitdiskutieren heute Abend bei "Talk im Hangar", ab 22.10 Uhr auf Servus TV, das Thema: Ist Putin noch zu retten?

Switchlist: 8 Frauen, ORF und Nachbar in Not, Fahrrad-Boom, Doku über die Kanaren, der FC Barcelona gegen Galatasaray Istanbul und Sean Connery als James Bond: TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.