"Vor zwei Wochen hat Russland den Krieg nach Europa zurückgebracht." Mit diesem schlichten Satz beginnt die "Erklärung von Versailles", die die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bei ihrem Gipfeltreffen im Schloss westlich von Paris abgaben. Die höchste Ebene der EU lässt nicht den geringsten Zweifel daran, wer allein die Schuld an der Katastrophe in der Ukraine trägt: Russlands Führung.

Gastgeber Emmanuel Macron begrüßt auf Schloss Versailles Olaf Scholz. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Jeder Satz in dem Dokument klingt wie eine fundamentale Anklage gegen Präsident Wladimir Putin, der freilich nicht beim Namen genannt wird. Russlands "unprovozierte und nicht zu rechtfertigende militärische Aggression" verletze massiv internationales Recht, bringe unaussprechliches Leid über die Bevölkerung: "Russland und sein Komplize Belarus tragen die volle Verantwortung für diesen Aggressionskrieg."

Man begrüße, dass der Internationale Strafgerichtshof (ICC) bereits die Angriffe auf die Zivilbevölkerung untersuche. Moskau werde dazu aufgerufen, die Waffen ruhen zu lassen, die Atomkraftwerke mit Hilfe der IAEA zu sichern, das Militär zurückzuziehen und die Souveränität der Ukraine anzuerkennen.

Historischer Ort Schloss Versailles

Der Erklärung kommt eine historische Dimension zu; nicht nur weil sie an einem besonderen Ort verfasst wurde: im Spiegelsaal des Schlosses Versailles. Dort war 1919 von den Großmächten der "Frieden von Versailles" verkündet worden, der Deutschland als am Ersten Weltkrieg allein Schuldigen nannte und mit riesigen Reparationszahlungen belegte. Viele EU-Diplomaten fühlten sich in der Tat an eine historische Krise erinnert.

Die EU-Regierungschefs berieten dazu zunächst gemeinsam mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Matsola, um dann bei einem Arbeitsessen über die Sicherheitslage in Europa weiterzusprechen. Gastgeber ist Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, die Wahl des Ortes des Gipfels ist ihm quasi "passiert": Versailles war schon lange vor Beginn des russischen Angriffs fixiert worden.

Noch in Friedenszeiten wollte Macron seine Kollegenschaft über die Entwicklung einer eigenen EU-Verteidigungsunion bis 2030 reden lassen – und über die Wirtschaftslage bzw. die große Linie des wirtschaftlichen Umbaus hin zu einer klimagerechten Union. Das geschah auch am ersten Tag des Gipfels, aber unter völlig anderen Vorzeichen. In der Erklärung von Versailles sagen die 27 Staats- und Regierungschefs der Ukraine und ihrer Bevölkerung, deren "Mut bei der Verteidigung ihres Landes" gepriesen wird, jede erdenkliche Hilfe zu: "Wir lassen Sie nicht im Stich."

Demonstration auf dem Platz vor Schloss Versailles am ersten Tag des EU-Gipfels. Foto: AP Photo/Michel Euler

Es werde weitere finanzielle und humanitäre Hilfe geben, auch beim Wiederaufbau. Gegen Russland würden die Sanktionen weiter verschärft werden. Von einem aber sieht die EU ab: selbst direkt militärisch in den Krieg einzugreifen, um die russischen Angriffe zu unterbinden. Die EU-Chefs befürchten, dass Putin dies als "Kriegserklärung" des Westens interpretieren und als Vorwand für einen Angriff auch im Baltikum oder in Moldau und Rumänien nützen könnte.

Keine Mehrheit für EU-Beitritt

Debattiert wurde auch die Möglichkeit eines beschleunigten EU-Beitritts, den Kiew fordert. Dazu gibt es in der Union jedoch keine Mehrheit geschweige denn Einstimmigkeit. Vor allem die Osteuropäer wollen, dass man der Ukraine etwas anbietet, was mehr ist als die bestehende Assoziation an die EU, aber auch weniger als ein EU-Beitritt.

Es bleibt also bei der bisherigen Position, dass die Ukraine im Prinzip ein Beitrittskandidat, der Weg dorthin aber noch lange ist. Frankreichs Europaminister Clément Beaune sagte, er sei überzeugt, dass die Ukraine, so wie Georgien und andere Staaten der Region, eines Tages EU-Mitglieder sein werden.

Neben so gewichtigen aktuellen Fragen schienen die Beschlüsse zur künftigen EU-Militärunion fast unterzugehen. In der Schlusserklärung verpflichten sich die Regierungschefs dazu, Europas Sicherheit höchste Priorität einzuräumen. So soll das dafür vorgesehene EU-Budget erhöht werden. Die Staaten sind aufgerufen, viel mehr Mittel in die eigenen Armeen zu stecken und diese auf EU-Ebene mit anderen Streitkräften zu harmonisieren.

EU-Beistandsverpflichtung

Auch sollen die Entwicklung und die Produktion von Waffen und Ausrüstung angekurbelt werden. Und schließlich sollen sich alle auch praktisch zu einer "EU-Beistandspflicht" bekennen, wie sie im Grunde bereits in den EU-Verträgen von Lissabon 2009 angedacht ist. "Wenn ein Mitgliedsstaat auf seinem Staatsgebiet Opfer einer bewaffneten Aggression wird, sollen die anderen Mitgliedstaaten dazu eine Verpflichtung zu Hilfe und Unterstützung haben, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen." Bisher war die Lesart, dass Neutrale wie Österreich oder Finnland sich zwar solidarisch erklären, aber selbst militärisch nicht tätig werden. Wie sich das entwickelt, wenn es in Richtung EU-Armee geht, ist offen.

Der Druck zur Beistandspflicht wächst jedenfalls – unabhängig von der Nato-Mitgliedschaft. Macron selbst betonte jedoch, dass die EU-Militärunion nicht im Gegensatz zur Nato stünde, sondern die Europäer im Bündnis gestärkt werden sollen. (Thomas Mayer aus Versailles, 11.3.2022)