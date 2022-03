Buchen (im Bild Rotbuchen) gerät in Europa durch den Klimawandel in Schwierigkeiten. Foto: imago images/blickwinkel

Die Klimakrise macht auch der Buche zu schaffen: Forschende rechnen damit, dass Buchen in Europa im Laufe dieses Jahrhunderts gravierende Wachstumsrückgänge verzeichnen werden. Vor allem in Südeuropa wird es der Laubbaum demnach schwer haben, insbesondere, wenn vermehrt Dürreperioden auftreten. Ein internationales Forscherteam hat die Veränderungen des Buchenwachstums seit 1955 berechnet.

Mehr als 780.000 Jahresring-Messungen von 5.800 Buchen an 324 Standorten in ganz Europa wurden analysiert. Auf dieser Grundlage schätzten die Wissenschafter unter anderem der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) die künftige Wachstumsdynamik ab, die in einem optimistischen Klimaszenario sowie einem Hochemissions-Szenario zu erwarten ist.

Vermehrtes Waldsterben

Demnach könnte der Klimawandel bis zum Ende des Jahrhunderts in Südeuropa zu einem Wachstumsrückgang der Buchen um 20 bis 50 Prozent führen. Das könnte zu vermehrtem Waldsterben führen, wie die Forschenden um Edurne Martinez del Castillo von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz im Fachblatt "Communications Biology" berichten. Damit nähmen, entgegen jüngsten Vorhersagen, auch die Bedeutung der Buchenwälder als Kohlenstoffsenke ab.

Während im pessimistischen Szenario auch den meisten mitteleuropäischen, tiefer gelegenen Wäldern ein Wachstumsrückgang von bis zu 30 Prozent droht, prognostizieren die Forschenden für die Gebirgsregionen Mitteleuropas sowie für Südskandinavien eine Wachstumszunahme zwischen 25 und 35 Prozent.

Schwerwiegende Folgen

Die sich verändernde Wachstums-Dynamiken im 21. Jahrhundert ziehen gemäß den Studienautoren schwerwiegende ökologische und wirtschaftliche Folgen mit sich. Eine Anpassung der Wälder an die neuen Bedingungen sei daher dringend nötig, um die Auswirkungen der Klimaerwärmung abzumildern.

In früheren Studien berichteten WSL-Forschende bereits, dass die Buche in der Schweiz an trockeneren Standorten in einem wärmeren Klima allmählich durch Baumarten abgelöst werden könnten, die Trockenheit besser ertragen. Denn für heiße und trockene Sommer sei die Buche nicht gut gerüstet. (APA, 11.3.2022)