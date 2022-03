Der Krieg in der Ukraine provoziert ein neues Feature, das in diesen Tagen via Update ausgeliefert werden soll

In der ganzen Ukraine haben die Menschen derzeit Angst vor Luftangriffen Russlands.

Unter der Überschrift "Helping Ukraine" (Hilfe für die Ukraine) hat Google am Donnerstag einen Beitrag auf seinem Blog veröffentlicht. Darin wird ein neues Feature erwähnt, das Android-Nutzern in der Ukraine künftig Warnungen vor Luftangriffen rechtzeitig anzeigen soll. Laut Google arbeitet man mit der ukrainischen Regierung zusammen, um dieses Alarmsystem möglichst bald verfügbar zu machen.

Ping auf das Handy

"Es ist tragisch, dass Millionen Menschen in der Ukraine derzeit auf Warnungen vor Luftangriffen angewiesen sind, um sich rechtzeitig in Sicherheit bringen zu können", ist im Blogeintrag zu lesen. Als Basis für das künftige Signal will man das Warnsystem der Regierung nutzen. Man muss dafür laut Google nur ein bestehendes System adaptieren, da man bereits in der Vergangenheit eine ähnliche Technik genutzt hatte, um etwa vor Erdbeben zu warnen.

Im Google Play Store ist bereits seit einiger Zeit die App der ukrainischen Regierung auf der Startseite prominent angebracht, die jetzt schon Luftangriffsbenachrichtigungen enthält. In diesen Tagen soll das Update von Google nachgereicht werden, das die Warnungen dann als Meldung direkt auf dem Smartphone anzeigt.

Rückzug aus Russland

Bereits zu Beginn des Krieges vor über zwei Wochen hat Google seine Aktivitäten in Russland stark eingeschränkt. Unter anderem wurden sämtliche Werbeschaltungen deaktiviert und sämtliche staatlich geförderten Medien-Apps aus dem europäischen Store entfernt. (red, 11.3.2022)