Mit einem schnellen Dancepop-Song will Österreich heuer beim Eurovision Song Contest punkten. Wird das gelingen?

Zweimal konnte Österreich bisher den Eurovision Song Contest für sich entscheiden: Udo Jürgens und Conchita schafften das schier Unmögliche. Und dieses Jahr wollen das der 19-jährige DJ und Produzent Lum!x und die 18-jährige Sängerin Pia Maria versuchen. Mit durchaus Song-Contest-kompatiblem Sound werden sie am 10. Mai im ersten Semifinale in Turin ihren Song "Halo" performen und auf den Einzug ins Finale am 14. Mai hoffen.

Wie schätzen Sie die Chancen ein?

Gefällt Ihnen der Song?

Wie schätzen Sie die Chancen beim diesjährigen Song Contest ein? Und welche Beiträge sind Ihre Favoriten? (wohl, 11.3.2022)