Harry und Sally – und New York City.

Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Studios

Kaum eine Stadt dieser Welt fasziniert wie New York City: Die scheinbar unendlich in den Himmel aufragenden Wolkenkratzer, Avenues und Straßen voll von geschäftigen Menschen und gesäumt von Lokalen und Geschäften und das befreiende Gefühl, jede und jeder kann hier so sein, wie er oder sie möchte. Der Big Apple fasziniert nicht nur im echten Leben, sondern auch im Film.

Liebe und Gewalt



Die Rom-Com "Harry und Sally" verwendet New York nicht nur als urbane Kulisse. Wenn Sally im Katz's Deli einen Orgasmus vortäuscht, wenn die beiden Hauptfiguren im Central Park spazieren gehen und wieder zusammenkommen, oder die Silvester-Feier im Puck Building, wo Harry Sally seine Liebe gesteht: Die Stadt ist nicht nur Schauplatz, sondern essenziell für die Handlung und Atmosphäre des Films.

Weniger romantisch, aber nicht minder New-York-ig ist das Gangster-Epos "Es war einmal in Amerika". Darin erzählt Regisseur Sergio Leone von zwei Freunden, die mit ihrer Bande zu Gangstern aufsteigen. Eine der bekanntesten Einstellungen des Großstadtwesternfilms ist der Blick durch die Gassen auf die Manhattan Bridge, die sogar als Filmplakat diente. Noch tiefer in die Schluchten von New York kann man in diversesten "Spiderman"-Filmen eintauchen, wenn der Superheld mit seinen Spinnenkräften durch die Avenues schwingt und Wolkenkratzer um Wolkenkratzer hinter sich lässt.

Dancing in the streets



Wegen des Broadway, des Epizentrums für Musicals und Theaterstücke, ist es nur verständlich, wenn sich auch musikalische Filme der Großstadtszenerie annehmen. Als Kulisse für ausdrucksstarken Tanz und einen Konflikt zweier Parteien hält New York City im Musical "West Side Story" her. In Wohnungen, auf den Dächern oder den Gassen der Stadt singen und tanzen die Jets und die Sharks gegeneinander und versuchen, das Liebespaar Tony und Maria zu trennen. In "Saturday Night Fever" dagegen werden die Discos der 70er-Jahre von einem hüftschwingenden John Travolta heimgesucht – und der Spruch bestätigt, dass die Stadt niemals schläft.



Ihr liebster New-York-Film?

In welchem Film bekommt man das beste New-York-Gefühl vermittelt? Was fasziniert sie an den Filmen und an der Stadt selbst? (rec, 14.3.2022)