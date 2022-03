Die Ampelkommission fordert wegen der hohen Fallzahlen die Wiedereinführung der Corona-Maßnahmen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Corona-Neuinfektionszahlen bleiben auf Rekord-Niveau: Am Freitag wurden 49.323 neue Corona-Fälle gemeldet, am Tag davor waren es fast 48.000. In der Corona-Kommission läuten angesichts dessen die Alarm-Glocken. Nicht nur wurden in der donnerstägigen Sitzung des Gremiums wieder alle Bundesländer auf höchstes Risiko gestellt, es wurde auch die Wiedereinführung geeigneter Präventionsmaßnahmen eingefordert. Weiter Informationen folgen in Kürze. (APA, red, 11.3.2022)