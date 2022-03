Die Mipim ist ein Branchentreff, hier ein Archivbild aus 2018. Foto: V. DESJARDINS - IMAGE & CO

Die Welt nach der Pandemie, der Kampf gegen den Klimawandel, lebenswerte Städte – und natürlich die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine: All dies und noch viel mehr wird Thema sein, wenn sich von 15. bis 18. März in Cannes wieder die internationale Immobilienszene trifft. Als Keynote Speaker wird dabei der frühere französische Präsident François Hollande auftreten, und auch wenn bei der Ankündigung seines Auftritts vor einigen Wochen die Ukraine noch kein Thema war, so ist es doch wohl sehr erwartbar, dass er dabei auf den Krieg eingehen wird.

Ansonsten dürfte schon wieder vieles so sein wie vor Corona: Annähernd gleich viele ausstellende Firmen wie auf der letzten Vor-Corona-Messe im Jahr 2019 erwarten die Veranstalter. Damals waren es 370.

"Gute Stimmung"

Aus Österreich waren per 8. März genau 60 Unternehmen für die Mipim angemeldet, davon 32 auch als Aussteller, der Rest ist sozusagen nur zu Besuch. 26 Firmen werden am österreichischen Gemeinschaftsstand in der Riviera Hall vertreten sein, der wieder von der Agentur Pia.Pink organisiert wurde. Geschäftsführerin Gerda Zauner spricht von einer "guten Stimmung" und berichtet, dass der österreichische Stand schon länger "komplett ausgebucht" sei.

Unter den heimischen Ausstellern und Besuchern ist das Who’s who der österreichischen Entwicklerszene (6B47, ARE, Immofinanz, s Immo, S+B, UBM, Value One) ebenso zu finden wie große Maklerhäuser (Arnold, EHL, Otto), Anwaltskanzleien und auch Vertreter der Stadt St. Pölten. Auch von der Stadt Wien wird jemand nach Cannes kommen, so verlautbart es jedenfalls Veranstalter RX (früher Reed Midem), dabei handelt es sich allerdings "nur" um einen Vertreter der Seestadt-Entwicklungsgesellschaft.

Eigene Yacht

Einen eigenen Stand wird etwa Warimpex haben, die CA Immo wird Partnerin am Berlin-Stand sein. Und vor Ort ist auch die Signa, einerseits als Mitausstellerin am Austria-Stand – und quasi traditionell auch mit René Benkos Yacht Roma. Die ging schon am 7. März im Alten Hafen direkt neben dem Palais des Festivals vor Anker. (11.3.2022)