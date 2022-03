Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Der Gaming-Analyst Michael Pachter ist in einem aktuellen Videointerview überzeugt davon, dass Sonys Playstation-Konsole schrittweise an Bedeutung verlieren und schließlich in spätestens zehn Jahren vom Markt verschwinden wird. "Sie haben einfach keine Chance", sagt Pachter im Gespräch – und begründet dies vor allem mit dem erfolgreichen Game Pass des Konkurrenten Microsoft, dessen Portfolio in den vergangenen Jahren durch Übernahmen diverser Publisher gestärkt wurde.

Die entsprechende Aussage wird von Pachter im nachfolgenden Video ab Minute 56:40 getätigt.

Der Game Pass ist ein Abomodell, bei dem Spielerinnen und Spieler eine monatliche Gebühr bezahlen und dafür Zugriff auf ein breit gefächertes Spieleportfolio erhalten. Zuletzt hatte Microsoft die spektakuläre Übernahme des Publishers Activision-Blizzard angekündigt, durch welche das besagte Portfolio unter anderem durch bekannte Marken wie "World of Warcraft" ausgebaut wird.

Pachter ist überzeugt, dass Sony bei allen Bemühungen diesen Vorsprung Microsofts nicht mehr wird aufholen können – zur Illustration seiner These fragt er die Moderatoren, ob sie beim Videostreaming-Nachzieher Paramount Plus registriert sind oder lieber auf Pioniere wie Netflix setzen.

"Mit welchem Content will Sony also mitziehen?", sagt er. Sony habe zwar gute Eigenproduktionen, allerdings handle es sich dabei nur um ein paar Spiele pro Jahr, während Microsoft das eigene Angebot stetig ausbaut.

Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen

Kann man den Aussagen Pachters vertrauen? Nun, zunächst einmal sei erwähnt, dass auch Analysten nicht in die Zukunft schauen können – und dass Prognosen dieser Art vor allem in einer dynamischen Branche wie dieser recht schwierig sind. In einem Beitrag von "Giga.de" wird zudem darauf verwiesen, dass gerade Pachter mit seinen oft sehr gewagten Thesen in der Vergangenheit schon mehrfach falsch gelegen ist. So habe er Nintendo etwa im Jahr 2013 nahegelegt, sich aus dem Konsolengeschäft zurückzuziehen – was angesichts des Erfolgs der Switch-Konsole rückblickend ein sehr schlechter Ratschlag war.

Zu beachten ist außerdem, dass Sony auf dem Feld der Game-Abos nicht gänzlich untätig ist. So hat man mit PS Now und Playstation Plus eigentlich gleich zwei Abos im Angebot, die allerdings nicht so erfolgreich wie der Game Pass sind. Im Dezember hieß es außerdem, dass Sony unter dem Projektnamen "Spartacus" an einer echten Alternative zum Game Pass arbeite. Diese sollte im Frühjahr 2022 erscheinen – zuletzt hat man davon jedoch nichts mehr gehört. (stm, 11.3.2022)