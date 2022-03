Grazer wollen "best of the rest" werden. Rapid denkt "europäisch" und verlängerte mit Moormann. WAC-Trainer Dutt sieht Duell mit Austria "auf Augenhöhe"

Salzburg/Graz – Fünf Tage nach dem überdeutlichen Champions-League-Aus startet Fußball-Serienmeister Salzburg am Sonntag (17.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Verfolger Sturm Graz in die Meistergruppe der Bundesliga. Angesichts des 1:7 in München wollen die "Bullen" ein klares Statement abgeben, mit einem Sieg könnte man schon zwölf Punkte vor den Steirern liegen. "Wir müssen schnellstmöglich wieder zurück in die Spur finden und das Bayern-Spiel abhaken", forderte Trainer Matthias Jaissle.

Jaissle warnt vor Höjlund

Die Ziele haben sich in Salzburg durch den bitteren Achtelfinalabend in der Königsklasse naturgemäß weder verändert noch die Chancen verschlechtert. "Für uns ist es klar, dass wir Cup und Meisterschaft holen wollen. Wir haben eine geile Champions-League-Saison gespielt, die Jungs können stolz darauf sein", meinte Jaissle, dem mit dem zuletzt angeschlagenen Noah Okafor wieder einer der beiden Einserstürmer neben Karim Adeyemi zur Verfügung steht. Jaissle warnte vor allem vor Sturms dänischem Winterzugang Rasmus Höjlund, der in vier Spielen ebenso oft traf.

Sturm liegt punktegleich mit dem zweitplatzierten WAC auf Platz drei. Trainer Christian Ilzer sagte: "Bei Bayern hat Salzburg gespürt, wie es sich anfühlt, so, wie wenn wir und die andern in der Liga auf Salzburg stoßen." In den Tabelle könne aber keine Rede von einer Jagd auf Salzburg sein. "Wir sind zufrieden mit Platz zwei, dem 'best of the rest'", erklärte Ilzer im Hinblick auf das Abschlussziel.

Rapid denkt "europäisch"

Nur sieben Tage nach dem Grunddurchgangskrimi zwischen Rapid und Austria Klagenfurt kommt es am Sonntag (14.30 Uhr) zum Wiedersehen am Wörthersee. Der 3:0-Sieg Rapids am vergangenen Sonntag brachte beide Teams in die Meistergruppe, der Blick ist auf die internationalen Startplätze gerichtet. "Wir denken ganz klar europäisch. Das ist unser Ziel, aber kein Selbstläufer", sagte Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer. Sein Team liegt nach der Punkteteilung nur drei Zähler hinter Platz zwei. Der dritte Vize-Titel hinter den unantastbaren Salzburgern in Folge ist vor den letzten zehn Runden also durchaus in Reichweite, aber Feldhofer hält sich zurück. "Wir haben einen Umbruch eingeleitet, und wenn man auf das Durchschnittsalter schaut, dann ist es nicht selbstverständlich."

Verteidiger Martin Moormann hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Ob Taxiarchis Fountas überhaupt noch einmal für Rapid auf den Platz gehen wird, ist indes offen. Der Grieche wäre wieder fit, hat aber laut Sportdirektor Zoran Barisic einen Vorvertrag beim MLS-Club DC United. Apropos Vertrag: Die Hütteldorfer präsentierten mit dem Mobilfunkbetreiber spusu einen neuen Premiumpartner.



Für den Aufsteiger aus Klagenfurt startet nun die "Bonusrunde". Die Truppe von Peter Pacult kann Platz fünf ins Visier nehmen, der – in Abhängigkeit vom Ergebnis des Cupfinales – vermutlich für die Teilnahme am Play-off um einen Europacupstartplatz reichen wird. Pacult verwies aber darauf, dass nur sieben von insgesamt 30 Punkten im Grunddurchgang gegen die Top-Sechs-Teams gelangen. "Man muss da schon bedenken, dass da eine andere Qualität, aber auch eine andere Erfahrung da ist. Bei uns ist das ja doch für viele Spieler eine neue Erfahrung."

Austria gegen WAC "auf Augenhöhe"

Auch Austria und der WAC sehen sich rasch wieder. Zwei Wochen nach dem durch die Verletzung von Georg Teigl am Ende dramatischen 1:0-Heimsieg der Wiener stehen sich die beiden Teams am Sonntag (14.30 Uhr) erneut in der Generali Arena gegenüber. Die Austria will das Hochgefühl nach dem Erreichen der Top Sechs verlängern, die Wolfsberger vor den anstehenden schweren Aufgaben keine Schwächen zeigen.

Die Lavanttaler dürfen sich heuer noch einiges ausrechnen. In der Liga liegt der WAC nach der Punkteteilung gleichauf mit Sturm Graz auf Rang drei, im ÖFB-Cup steht der Club im Halbfinale. Am Mittwoch wartet dort mit Salzburg aber die schwierigste Aufgabe, die es zu meistern gibt. Trainer Robin Dutt bescheinigte der Austria eine gute Entwicklung, die Duelle zwischen den beiden Teams waren "Spiele auf Augenhöhe".

War der WAC in den vergangenen Jahren Stammgast im Kampf um die Europacup-Startplätze, ist die Austria erstmals seit zwei Jahren wieder dabei. Manfred Schmid ortete eine "riesige Aufbruchsstimmung" im Verein und in der Mannschaft. Der Austria-Coach hat es geschafft, sein Team in eine kompakte Einheit zu verwandeln. Vier Siege in Folge sind es, die die Favoritner im Frühjahr angeschrieben haben. Vor dem Start in die entscheidenden zehn Spiele war intern eine Weichenstellung gefragt. "Wir sind zusammengesessen, am Ende haben wir ein klares Ziel definiert. Dass wir nach Europa wollen, ist klar, es ist jetzt ja kein bezahlter Urlaub", meinte Schmid. Zwei Punkte fehlen der Austria auf Sturm und den WAC. "Bis auf Salzburg kann jeder jeden schlagen. Da geht es um Kleinigkeiten", wusste Schmid. (APA, red, 11.3.2022)

Technische Daten, 1. Runde Meistergruppe – Sonntag:

FK Austria Wien – Wolfsberger AC (Wien, Generali Arena, 14.30 Uhr, SR Harkam). Bisherige Saisonergebnisse: 0:1 (a), 1:0 (h)

Austria: Pentz – Martins, Handl, Galvao, Suttner – Braunöder, Martel – Jukic, Grünwald, Fischer – Ohio

Ersatz: Kos – Schoissengeyr, Keles, Vucic, Huskovic, Djuricin, Kreiker

Es fehlen: Mühl (gesperrt), Teigl (Kopfverletzung), El Sheiwi (nach Kreuzbandriss), Fitz, Demaku (beide Young Violets), Wustinger (Knöchelverletzung), Ivkic (krank)

Fraglich: Fischer (krank)

WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, Lochoshvili, Dedic – Leitgeb – Peretz, Liendl, Taferner – Baribo, Röcher

Ersatz: Kuttin – Novak, Scherzer, Wernitznig, Veratschnig, Sprangler, Boakye, Vizinger

Es fehlt: Stratznig (Bänderriss im Knöchel)

Austria Klagenfurt – Rapid (Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 14.30 Uhr, SR Hameter). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (h), 0:3 (a)

Klagenfurt: Menzel – Gkezos, Mahrer, Saravanja, Schumacher – Cvetko, Greil, Gemicibasi – Timossi Andersson, Pink, Jaritz

Ersatz: Moser – Blauensteiner, Rieder, Moreira, Fridrikas, Roberts, Rep, Pecirep

Es fehlen: Paul (Knie-OP), Fuchs, Von Haacke (beide Trainingsrückstand), Hasenhüttl (Ferse), Hadzic (Hüfte), Maciejewski (Fuß-OP), Amanda (Knie)

Rapid: Hedl – Stojkovic, Aiwu, Wimmer, Moormann – Petrovic, Ljubicic – Demir, Druijf, Grüll – Zimmermann

Ersatz: Gartler – Auer, Arase, Oswald, Grahovac, Schick, Fountas, Knasmüllner, Schobesberger

Es fehlen: Hofmann (Wadenverletzung), Greiml (nach Knie-OP), Schuster (Knochenmarksödem)

Red Bull Salzburg – Sturm Graz (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Muckenhammer). Bisherige Saisonergebnisse: 3:1 (a), 4:1 (h)

Salzburg: Köhn – Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulmer – Bernede, Diambou, Aaronson, N. Seiwald – Adeyemi, Okafor

Ersatz: Mantl – Guindo, Van der Brempt, Solet, Bernardo, Junuzovic, Kjaergaard, Capaldo, Sucic, Tijani, Sesko, Simic, Adamu

Es fehlen: Camara (Oberschenkel), Koita, Okoh (beide Knie), Onguene (krank), Vallci (nach Achillessehnenriss)

Fraglich: Guindo (Rücken)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Sarkaria, Prass – Jantscher, Höjlund

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Borkovic, Kronberger, Kuen, Niangbo, Wels, Lang

Es fehlen: Kiteishvili (Trainingsrückstand), Geyrhofer (Knie-OP), Ingolitsch (krank), Trummer (bei Amateuren), Ljubic (Rücken)

Fraglich: Jantscher (Rücken), Borkovic (muskuläre Probleme)