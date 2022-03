[Ukraine-Konflikt] Evakuierungen aus Mariupol offenbar erneut gescheitert

[International] Separatisten eroberten Randbezirke von Mariupol – Selenskyj warnt vor "neuer Phase des Terrors"

Österreich schickt Züge zum Transport von Flüchtlingen

Staatsmedien: 81 Hinrichtungen in Saudi-Arabien an einem Tag

[Corona] Über 44.000 Neuinfektionen und 17 Todesfälle in Österreich

[Inland] Meinungsforscherin Sabine B. nannte Details zu SPÖ-Aufträgen an Karmasin

Kommando Türkis: Wie Tanner Heer und Ministerium umfärben soll

[Wirtschaft] Krieg heizt die Preise für Lebensmittel weltweit stark an

Bundeskanzler lädt zu Energiepreis-Gipfel: Spritpreisdrücker werden gesucht

[Wissenschaft] Biologe Kotrschal: "Wölfe werden aus Österreich nicht mehr verschwinden"

[Wetter] In ganz Österreich ist es praktisch durchwegs sonnig, regional sogar wolkenlos. Der Wind kommt schwach bis mäßig, in der Osthälfte zum Teil lebhaft, meist aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen minus 10 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 16 Grad, mit den höchsten Temperaturen weiterhin im Westen.

[Zum Tag] Leander und Pauline haben heute Namenstag.