Bumblebee, Jonathan, Eiszeit-Giganten, Rot, Love, Life & Everything in Between – Mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine – worauf sollen sie, worauf Helfende achten? / Spielplatz neben der Hundeauslaufzone. / Ist eine Lärmschutzwand schuld am Lärm? Bis 18.57, ORF 2

20.15 DRAMA

Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein (D/A 2019, Rupert Henning) Verfilmung der autobiografisch geprägten Erzählung André Hellers. Die Hauptrolle – Hellers Alter Ego Paul Silberstein – spielt Valentin Hagg, Karl Markovics verkörpert dessen exzentrischen Vater. Bis 22.30, ORF 2

Valentin Hagg als Paul Silberstein und Karl Markovics als sein Vater Roman Silberstein in "Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein", 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / Anjeza Cikopano

20.15 ACTION

Bumblebee (USA 2017, Travis Knight) Vor dem Hintergrund von Ronald Reagans USA der 80er-Jahre liefert das Prequel die Vorgeschichte zum ersten Transformers-Film von 2007. Im Zentrum stehen der junge Autobot B-127 und das am Tod seines Vaters leidende Teenagermädchen Charlie (Hailee Steinfeld). Statt der üblichen Materialschlacht ist Bumblebee als gewitztes Coming-of-Age-Movie angelegt. Bis 22.30, Puls 4

20.15 KOMÖDIE

Broadway Therapy (She’s Funny That Way, USA 2014, Peter Bogdanovich) Mit seiner ersten Spielfilmregie seit 13 Jahren huldigte New-Hollywood-Veteran Bogdanovich seiner Liebe zur Screwball-Comedy. Das Callgirl Isabella "Izzy" Finkelstein lernt den verheirateten Regisseur und Schwerenöter Arnold Albertson (Owen Wilson) kennen, der ihr nach einer Liebesnacht ein ungewöhnliches Angebot macht. Bis 21.40, ZDF neo

21.05 DOKUMENTATION

Das Ende der Eiszeit-Giganten Mensch oder Klima? Die Dokumentation begleitet Forscher auf ihrer Spurensuche nach den Ursachen für das Aussterben von Großtieren am Ende der letzten Eiszeit. Bis 22.00, Arte

23.15 GEHEIMNISSE

Jonathan (D 2016, Piotr J. Lewandowski) Jonathan ist 23 Jahre alt, pflegt seinen krebskranken Vater und kümmert sich um den Bauernhof der Familie. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist angespannt, Jonathans Fragen zu seiner Mutter bleiben unbeantwortet. Dann kommt ein Familiengeheimnis ans Licht. Mit Jannis Niewöhner und André M. Hennicke. Bis 0.45, 3sat

Streaming am Wochenende

SITTENWÄCHTER UND RACHE

Kalina – Die Sehnsucht in mir (PL 2021, Katarzyna Klimkiewicz) Polen in den frühen 60er-Jahren: Kalina Jedrusik (Maria Debska) ist eine beliebte Schauspielerin, ihre Ehe funktioniert, die Affäre mit einem jungen Sänger tut ihr gut. Dieser Lebensstil gefällt aber nicht allen, nach einem Auftritt mit tiefem Ausschnitt und Kreuz bekommt sie Auftrittsverbot im Fernsehen. Dahinter steckt ein frustrierter Beamter, der sich rächen will, Kalina wollte einst nichts von ihm wissen. Netflix

BEZIEHUNGEN

Love, Life & Everything in Between Saudi-arabische Anthologieserie mit viel schwarzem Humor. Acht Geschichten über die Liebe und ihre verschlungenen Pfade. In arabischen Städten wird die Serie als "Ode an den Valentinstag" beworben. Netflix

FLAUSCHIG

Rot Neues aus der Pixar-Welt: Die 13-jährige Mei Lee verwandelt sich in einen riesigen roten Panda, wenn die Emotionen mit ihr durchgehen. Und das passiert dem pubertierenden Mädchen doch recht oft. Disney+

Disney Deutschland

CHAOS IN WOHNGEMEINSCHAFT

Wrong – unzensiert Das hat man davon, wenn man Knebelverträge unterschreibt. Die Bewohner und Bewohnerinnen einer Hamburger WG werden in der sechsteiligen Comedy-Serie auf Schritt und Tritt mit der Kamera begleitet. Egal, was passiert. RTL+