Meryl Streep-Porträt, The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz, (T)Raumschiff Surprise, Im Zentrum – Mit Radiotipps

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Die Fragen stellen Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) und Barbara Battisti vom ORF. Bis 12.00, ORF 2

20.10 NATIONALSOZIALISMUS

Oktoskop: Das wirst du nie verstehen (Ö 2003, Anja Salomonowitz) Regisseurin Salomonowitz setzt sich in diesem Film sehr persönlich mit Erinnerungen an den Nationalsozialismus innerhalb ihrer eigenen Familie auseinander. Im Gespräch mit Lukas Maurer spricht sie über die Herausforderung, einen Film über die eigenen Verwandten zu drehen. Bis 21.30, Okto

20.15 DRAMA

Das Verhör in der Nacht (D 2020, Matti Geschonneck) Eine Philosophieprofessorin will sich auf den Weg zum weihnachtlichen Familienessen machen, wird aber in ihrem Hotelzimmer von einem Polizisten verhört. Sie soll mit ihrem Mann einen Bombenanschlag geplant haben. Verfilmung von Daniel Kehlmanns Theaterstück Heilig Abend mit Sophie von Kessel und Charly Hübner. Bis 21.45, Arte

Ein Polizist, eine Terrorverdächtige und eine tickende Uhr: Sophie von Kessel

und Charly Hübner in "Das Verhör in der Nacht", 20.15 Uhr, Arte. Foto: ZDF / Arte / Sandra Hoever

20.15 GALAKTISCH

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (D 2004, Michael Herbig) Das exzentrische Team rund um Käpt’n Kork, Mr. Spuck und Schrotty muss eine galaktische Mission erfüllen. Eine irrwitzige Sci-Fi-Parodie auf die Klassiker Star Wars und Star Trek. Bis 22.05, Sat 1

21.15 MUSIK

Erlebnis Bühne: Mozart im Dienste der Humanität ORF_3 zeigt das Konzert für kulturelle Verständigung und Menschenrechte des West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim aus dem Völkerbundpalast in Genf, dem Hauptsitz der Vereinten Nationen. Bis 22.55, ORF 3

21.45 KNALLHART

The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz (USA 1969, Sam Peckinpah) Zur Zeit der Mexikanischen Revolution verdient der Gesetzlose Pike Bishop (William Holden) sein Geld mit Diebstählen. Bei einem Überfall auf die Kasse einer Eisenbahngesellschaft gerät er in einen Hinterhalt von Kopfgeldjägern, angeführt von Bishops ehemaligem Weggefährten (Robert Ryan). Düsteres Bild des Wilden Westens. Bis 00.05, Arte

21.50 INTERVIEW

ZiB 2 Am Sonntag Interview mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Simone Stribl und Martin Thür fragen. Bis 22.20, ORF 2

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Sanktionen gegen Panzer – Wie machtlos ist der Westen? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer EU-Kommissar Johannes Hahn, Politologin Nina Chruschtschowa, Elina Valtonen (Finnische Delegation im Europarat), Völkerrechtsexpertin Elisabeth Hoffberger-Pippan sowie EU- und Osteuropa-Experte Stefan Lehne. Bis 23.15, ORF 2

23.15 DOKUMENTATIONEN

Meryl Streep – Die unverstellte Göttin Ob Thriller, Psychodrama, Komödie oder Musical, Streep ist einer der vielseitigsten Filmstars. Ein Porträt der Schauspielerin von Charles-Antoine de Rouvre. Bis 1.30, ORF 2