Rettungskräfte suchen in Charkiw in einem bombardierten zivilen Gebäude nach Überlebenden. Foto: IMAGO/UPI Photo

Der russische Überfall auf die gesamte Ukraine, den die Führung in Moskau ihren Bürgerinnen und Bürgern so beharrlich wie euphemistisch als "militärische Spezialoperation" allein gegen die Regierung in Kiew verkauft, verläuft auch zu Beginn der dritten Kriegswoche nicht nach Wunsch und Befehl des Kreml. Wohl auch aus diesem Grund intensivierten die russischen Streitkräfte ihre Angriffe weiter – und dabei kommen immer mehr Menschen aus der Zivilbevölkerung zu Schaden.

Die Invasoren haben nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Olexij Resnikow bisher mehr ukrainische Zivilisten als Soldaten getötet: "Ich möchte, dass dies nicht nur in Kiew, sondern auf der ganzen Welt gehört wird." Tragisches Beispiel, wie um diesen Vorwurf zu untermauern: Bei russischem Artilleriebeschuss der Millionenstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine wurde eine psychiatrische Klinik getroffen. Opfer wurden dabei nicht gemeldet. Insgesamt richtete der Krieg in der Ukraine bereits jetzt Schäden von umgerechnet 107 Milliarden Euro an, wie die ukrainische Regierung am Freitag vorrechnete.

Möglicher Luftangriff auf Belarus

Wenig später meldete Kiew zudem, dass ein russischer Kampfjet von ukrainischem Luftraum aus eine Grenzsiedlung im eigentlich mit Moskau verbündeten Belarus beschossen habe, um – nach ukrainischer Lesart – Minsk einen Vorwand zu liefern, in den Krieg gegen die Ukraine einzugreifen. Über mögliche Schäden oder Opfer gab es keine Angaben. Prorussische Separatisten haben am Freitag im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht, die zuvor eingekesselt worden war.

Russlands Präsident Wladimir Putin wirbt derweil um Söldner für seinen Angriffskrieg, wie er am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats in Moskau erklärte. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, dass sich allein im Nahen Osten bereits 16.000 Freiwillige gemeldet hätten, die den Kreml im Kampf gegen die ukrainische Armee unterstützen wollten.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat in der Ukraine zahlreiche russische Angriffe auf zivile Ziele dokumentiert, einige davon mit der geächteten Streumunition. Dabei könne es sich um Kriegsverbrechen handeln, sagte eine Sprecherin am Freitag. Der UN-Sicherheitsrat hat sich nach dem Willen Russlands am Freitag in New York mit angeblich von den USA in der Ukraine hergestellten Biowaffen beschäftigt. Die US-Regierung bezeichnete Russlands Behauptungen als einen "Haufen Lügen".

Wie dieser Krieg enden könnten, bleibt noch offen. In vier Szenarien haben wir aber mögliche Wege skizziert, wie der Konflikt weitergehen könnte.

Szenario 1 – Russland besetzt Ukraine und installiert Regierung



Auch wenn die russischen Streitkräfte offenbar auf mehr ukrainischen Widerstand treffen, als sie erwartet haben, ist ein russischer Sieg für viele Fachleute weiterhin wahrscheinlich – aufgrund der militärischen Überlegenheit der Russen. Wurde das Land mit Gewalt unterworfen, rechnen Beobachter damit, dass der Kreml eine Marionettenregierung in Kiew einsetzt – etwa mit Ex-Präsident Wiktor Janukowytsch an der Spitze. Er hat erst diese Woche den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Kapitulation aufgefordert. Er wäre auch der logische "Held" der Kreml-Propaganda. Denn laut dieser wurde Janukowytsch in der Maidan-Revolution nicht vom Volk, sondern durch einen westlichen Coup gestürzt

Das wäre aber ein Pyrrhussieg für Russland, sind sich die Fachleute einig. Laut den Strategen des Scowcroft Center for Strategy and Security würde ein ukrainischer Aufstand "von Russland einen signifikanten und langanhaltenden menschlichen und finanziellen Tribut" fordern. Denn Moskau könnte gezwungen sein, noch mehr Armeeangehörige und Gelder einzusetzen als ursprünglich geplant, um den Widerstand niederzuschlagen. Gleichzeitig gehen die Fachleute davon aus, dass die Nato die ukrainischen Kämpfer mit Waffen und anderen Materialien unterstützen würde.