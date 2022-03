In diesem Buch für wird für Kinder ab fünf Jahren in einfachen Worten erklärt was Krieg ist

Louise Spilsbury, Hanane Kai (Ill.), "Wie ist es, wenn es Krieg gibt? Alles über Konflikte". € 10,95 /32 Seiten. Gabriel, Stuttgart 2019. Ab 5 Jahren Foto: Gabriel

Was gerade in der Ukraine passiert, ist für uns alle schwer zu begreifen. Dabei kann es hilfreich sein, sich ganz grundsätzlich mit dem Thema Krieg zu beschäftigen – zum Beispiel mit diesem Bilderbuch. Auf Doppelseiten, die die Realität nicht verschweigen, ohne dabei unnötig blutrünstig zu werden, wird in einfachen Worten erklärt: Was ist Krieg? Was passiert in Konflikten? Mit konkreten Beispielen wird auf die Folgen eingegangen: Menschen müssen ihre Heimat verlassen, Kinder können nicht mehr in die Schule gehen. Es kommt auch zur Sprache, wie den Opfern geholfen werden kann. Und schließlich braucht es den Glauben an den Frieden: "Denk dran: Es gibt eine ganze Menge kluger Leute, die hart daran arbeiten, Kriege und Terror zu beenden, um die Welt zu einem sicheren Ort für uns alle zu machen."