Foto: APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Nach Facebook wird nun auch Instagram in Russland blockiert, das berichten Medien wie der Guardian und Heise.de mit Berufung auf eine Mitteilung der russischen Medienaufsicht Roskomnadsor. Hintergrund dieser Mitteilung ist eine Entscheidung des Instagram-Mutterkonzerns Meta, Aufrufe zu Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen.

Derartige Aufrufe Gewalt widersprechen auf Facebook und Instagram normalerweise den Richtlinien, nun werden derartige Postings explizit erlaubt. In Moskau sorgte dies naturgemäß für Empörung. Die russische Generalstaatsanwaltschaft will den gesamten Facebook-Konzern Meta als extremistische Organisation verbieten lassen. Facebook und Twitter waren in Russland bereits Anfang des Monats gesperrt worden. (red, 11.3.2022)