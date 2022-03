Die Anfänge

Die österreichisch-russische "Gasfreundschaft" reicht zurück bis in die Besatzungszeit. Die ergiebigen Erdölfelder im Wiener Becken befanden sich allesamt in sowjetischer Hand. Die ÖMV hieß noch SMV (Sowjetische Mineralölverwaltung), wurde bis zum Staatsvertrag 1955 von Moskau kontrolliert und 1956 in die Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) überführt. Der Tausch nur eines Buchstabens zeigt den nahtlosen Übergang von Sowjet- in österreichische Hände. Im Rahmen des ersten heimischen Börsengangs eines Staatsunternehmens wurde 1987 ein Anteil von 15 Prozent der ÖMV privatisiert. Mittlerweile ist der Staatsanteil auf 31,5 Prozent gesunken, die staatliche Beteiligungsholding Öbag hat ihre Anteile mit jenen des Großaktionärs Mubadala aus Abu Dhabi (24,9 Prozent) syndiziert. 1995 wurde aus der ÖMV dann die OMV, eine Konzession an das Internetzeitalter und internationale Investoren, die das Ö schlecht aussprechen können.

Lieferverträge

Österreich war das erste westeuropäische Land, das 1968 einen Gasliefervertrag mit der damaligen UdSSR abgeschlossen hat. Oberster Sowjet war damals Leonid Breschnew, der Bundeskanzler hieß Josef Klaus (ÖVP). Die russische Gasleitung endete in der Slowakei, das zu bauende Anschlussstück nach Österreich war nicht lang. Erst später, 1979, folgten Deutschland (wobei das erste Gas dorthin wegen fehlender Leitungen erst 1973 fließen konnte), Frankreich und Italien mit eigenen Gasbezügen. Die Lieferverträge der OMV mit Gazprom Export wurden in den Folgejahren Stück um Stück erweitert und zuletzt 2018 verlängert – bis zum Jahr 2040.

Gasdrehscheibe

Der niederösterreichische Ort Baumgarten an der March, dicht an der slowakischen Grenze gelegen, hat sich dank Anschluss an das russische Pipelinesystem zu einer der größten Erdgasdrehscheiben Europas entwickelt. Die OMV hat die Hand drauf, sie hat über Jahrzehnte hinweg sehr gut verdient. Dort kommt der Großteil des russischen Gases an. Ein Teil ist für den Verbrauch in Österreich bestimmt, der weit größere Teil wird nach Italien und andere Länder weitergeleitet. Und die OMV verdient mit.

Russland-Investments

Die OMV hat sich 2017 um 1,7 Milliarden Euro zu knapp einem Viertel in das Gasfeld Juschno Russkoje eingekauft und sich so förderbare Reserven in Höhe von 580 Millionen Fass (159 Liter) Öläquivalent gesichert. Ein weiteres Vorhaben, der geplante Einstieg in ein Öl-, Gas- und Kondensatfeld in Urengoy (Teile der sogenannten Achimov-Formation) ist schon vor längerer Zeit auf Eis gelegt worden. Für knapp ein Viertel hätte die OMV im Gegenzug Gazprom eigene Assets in der Nordsee im Wert von 900 Millionen Euro überlassen wollen. Mit dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine ist das Vorhaben endgültig begraben worden.

Nord Stream 2

Ursprünglich wollte die OMV beim Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 mit Gazprom und vier anderen Unternehmen selbst mitmachen. Nach Bedenken insbesondere Polens ließ man das bleiben, finanzierte das Projekt aber mit. Die Leitung, die an die 55 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland bringen sollte, wurde von Gazprom Anfang September 2021 fertiggestellt, erhielt aber nie eine Genehmigung. 729 Millionen Euro, die von der OMV in das Projekt gesteckt wurden, plus Zinsen muss der Konzern nun wegen Uneinbringlichkeit abschreiben.