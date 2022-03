Das Wiener Studio Broken Rules verführt in "Gibbon: Beyond the Trees" auf verspielte Weise zum Nachdenken über ein ernstes Thema

"Gibbon: Beyond the Trees" erzählt mit einfachen Mitteln die berührende Geschichte einer Gibbonfamilie. Foto: Broken Rules

Erinnern Sie sich noch an Race Penguin? Das war ein Handyspiel, bei dem man einen kleinen Pinguin möglichst geschickt über eine Eislandschaft gleiten ließ, indem man im richtigen Moment auf den Touchscreen drückte – der Suchtfaktor war hoch, der Spaßfaktor war es offen gesagt eigentlich auch, eine Story oder gar eine moralische Botschaft suchte man in dem Arcade-Game aber vergebens. Was aber, wenn man eben dieses unterhaltsame und leicht verständliche Spielkonzept nutzen würde, um auf Missstände aufmerksam zu machen? Genau das gelingt dem Wiener Studio Broken Rules mit Gibbon: Beyond the Trees.

Broken Rules

Das Spiel ist derzeit in Apples Gaming-Abo Apple Arcade enthalten und soll im frühen Verlauf des Jahres 2022 auch auf PC (Steam) und der Nintendo Switch landen. In malerischer Grafik und mit einem stimmungsvollen Soundtrack wird hier das Schicksal einer Gibbon-Familie geschildert.

Das Gameplay von "Gibbon: Beyond the Trees"

Das Spielprinzip von "Gibbon: Beyond the Trees" ist dabei so simpel, dass auch Casual Gamer es schnell verstehen. Hält man den Bildschirm mit einem Finger gedrückt, so schwingt sich der Gibbon von Ast zu Ast. Lässt man los, so springt er zum nächsten Ast, per erneutem Fingerdruck klammert man sich wieder fest.

Es macht einfach Spaß, von Baum zu Baum zu springen. Foto: Broken Rules

Dabei ist es auch möglich, sich stilvoll mit Lianen von Baum zu Baum zu schwingen. Gemeinsam mit einem anderen Gibbon kann man akrobatische Partner-Schwungeinlagen hinlegen. Und auch Saltos sind machbar. Landet man doch einmal auf dem Boden, so ist das kein Drama, man springt einfach wieder auf den nächsten Baum – falls Gamer gerade eine Antithese zum Spielkonzept von Elden Ring suchen, dann haben sie diese in Gibbon: Beyond the Trees gefunden. Es ist einfach und frustfrei.

Wechselnde Landschaft mit fortschreitender Story

Zu Beginn des Spiels kann man eben mit dieser Spielmechanik experimentieren, sich freudig von Ast zu Ast schwingen und die eigenen Fähigkeiten ausloten, während man sich zu entspannender Musik durch das dichte Grün des Urwalds bewegt – bis sich genau diese Stimmung Schritt für Schritt wandelt.

So ist man auf dem kleinen Smartphone-Screen rasch mit Rodungen und Waldbränden konfrontiert. Hier wird das Spiel schon schwieriger, indem man Sprünge über brennende Lacken wagen muss. Noch komplexer wird es, wenn man die menschliche Siedlung betritt und dort von Affenjägern beschossen wird.

Gegen Ende des Spiels verschlägt es uns in eine menschliche Siedlung. Foto: Broken Rules

Spätestens an diesem Punkt nimmt das Spiel eine deprimierende Atmosphäre an, indem der eigene Partner-Affe den Jägern zum Opfer fällt und man sich bemühen muss, das eigene Jungtier aus den Fängen bösartiger Wilderer zu befreien – ob dies gelingt, sei an dieser Stelle aus Spoiler-Gründen nicht verraten. Wohl aber kann gesagt werden, dass das Spiel nach etwa einer Stunde Spielzeit die Hauptgeschichte mit Aufklärung darüber abschließt, dass Gibbons in der Realität zu den am meisten gefährdeten Arten der Welt gehören und Familien teils nur auseinander gerissen werden, um Jungtiere für touristische Zwecke zu missbrauchen.

Fazit: Bitte mehr davon!

Eben diese Botschaft lässt den Spieler mit traurigen Augen vor dem Smartphone-Bildschirm zurück – erwischt, wir wollten wir doch eigentlich nur mit einem Handygame einen netten Abend vertreiben und wurden dann doch mit einem Problem konfrontiert! Das ist gut, die Wiener nutzen ein modernes Medium, um eine im Alltag oft wenig beachtete Problematik vor den Vorgang zu holen. Das alles noch dazu verpackt in einem frustfreien Gameplay und einer Handlung, die innerhalb kurzer Zeit erzählt ist. Gibbon: Beyond the Trees macht im Gegensatz zu Race Penguin nicht süchtig, sondern lässt die Welt ein bisschen besser werden. Und davon hätten wir bitte gerne ein bisschen mehr. (Stefan Mey, 11.3.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Ein Zugang zu Apple Arcade wurde von Apple zur Verfügung gestellt.