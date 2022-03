Leserstimme: Unerträgliche Relativierung



Feine Distinktionen und die Fähigkeit zur Differenzierung sind zweifellos ein hohes Gut. Und ja, der Impuls, komplexe Situationen auf holzschnittartige Dichotomien herunterzubrechen, macht sophistizierte Diskussionen gelegentlich unmöglich. Und nein, blinde Russlandphobie wird unseren Ansprüchen gerade jetzt nicht gerecht.

Was mich aber am Interview mit Nitzberg wirklich geärgert hat, ist der manchmal schon unerträgliche und im Mantel der Intellektualität daherkommende Hang zur Relativierung, der vor nichts haltzumachen scheint. Ich habe mit KlimawissenschafterInnen zusammengearbeitet, und ich kann Herrn Nitzberg versichern, dass es vielleicht nach der siebten Nachkommastelle Unsicherheiten, "in the larger scheme of things" aber sehr wohl Wahrheit und Falschheit gibt. Selbiges würde ich im Fall eines blindwütigen Angriffskriegs konstatieren, ohne damit dem amerikanischen Imperialismus oder etwaigen Naziuntrieben in der ukrainischen Armee einen Freibrief zu erteilen. Harald A. Wiltsche per Mail

Leserstimme: Rechter Hit

Damit hat es DER STANDARD geschafft, der absolute Hit auf Telegram in Gruppen von Rechten, Corona-Leugnern, Impfgegnern und Trump-Fans zu werden, die sich mit großer Mehrheit als Putin-Versteher und Nato-Hasser deklarieren und sich in dem Artikel bestätigt sehen. Bravo, kann ich nur sagen. Andreas Fohringer per Mail (13.3.2022)

