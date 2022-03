Am 14. Dezember 2013 wurde Sophie Karmasin als Familienministerin in der rot-schwarzen Regierung unter Werner Faymann (SPÖ) und Michael Spindelegger (ÖVP) angelobt. Ab 2009 bis einschließlich des Wahlkampfs 2013 hat sie auch Umfragen für die SPÖ gemacht, gab ihre damalige Mitarbeiterin Sabine B. bei ihrer Einvernahme an. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Die Meinungsforscherin Sabine B. hat in ihrer Einvernahme in der Inseraten-Causa angegeben, als Mitarbeiterin der Karmasin Motivforschung auch Aufträge von der SPÖ erhalten zu haben. Die ÖVP nimmt dies zum Anlass, auch den politischen Gegner in der Affäre belastet zu sehen. Wie aus einem der APA vorliegenden Einvernahmeprotokoll hervorgeht, soll die SPÖ Umfrage-Angebote auf die Parteiakademie umgewälzt haben. Strafrechtliche Relevanz dürfte dies aber nicht haben.

Details zu den Aufträgen durch die SPÖ verriet B. bei einer Einvernahme Anfang Februar. Laut der Meinungsforscherin bestand von 2009 weg ein Arbeitsverhältnis zwischen der Bundespartei und der Sophie Karmasin Market Intelligence GmbH bzw. der Karmasin Motivforschung GmbH. Die Zusammenarbeit endete mit Karmasins Engagement als Ministerin durch die ÖVP. In ihrer Befragung durch die Ermittler bestritt Karmasin alle ihr zur Last gelegten Taten.

Auch SPÖ soll laut B. Umfragen beeinflusst haben

Karmasins ehemalige Mitarbeiterin B. hatte in ihren Aussagen angegeben, dass nicht nur die ÖVP Umfragen beeinflusst hatte, sondern auch die SPÖ in einer Kooperation mit der Gratiszeitung "Heute". Dabei sei das Ergebnis der Sonntags- und Kanzlerfrage von der Bundespartei – konkret über die damalige Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas – bestimmt worden. "Wenn das Ergebnis nicht passte, musste dieses geändert werden", soll B. gegenüber der WKStA gesagt haben.

Die angebliche Umwälzung von Kosten auf die Parteiakademie der SPÖ, das Renner-Institut, soll vor der Nationalratswahl Ende September 2013 stattgefunden haben. Wie aus B.s Aussage hervorgeht, ergingen am 27. Juni von Karmasin zwei Angebote über jeweils 57.169 Euro an die Bundes-SPÖ. Am 9. Juli sollen sie dann auf das Renner-Institut umgeschrieben worden sein.

Aufträge für Parteiumfragen soll es an Karmasin auch unter von der SPÖ angeführten Regierungen gegeben haben, sagte zumindest B. aus. Das erste Angebot soll vom damaligen Staatssekretär im von Werner Faymann besetzten Bundeskanzleramt, Josef Ostermayer, gekommen sein. Titel der Studie: "Neue Abfrage Politikerbarometer und Parteipräferenz" Hierbei seien im Voranschlag laut Aussage B.s Kosten in Höhe von 22.200 Euro gelegt worden.

SPÖ betont, ihre Umfragen immer selbst bezahlt zu haben

"Im Unterschied zur ÖVP hat die SPÖ ihre Umfragen immer selbst bezahlt", hieß es aus der Bundes-SPÖ zu den Vorhalten und weiter: "Diese Aussagen sind ein Ablenkungsmanöver einer Beschuldigten, die jahrelang Umfragen auf Kosten des Steuerzahlers für die ÖVP frisiert haben soll."

Bei der WKStA hieß es auf Anfrage der APA, dass die von B. geschilderten Sachverhalte selbstverständlich geprüft würden – wie auch alle anderen Aussagen in derartigen Causen. Dem Vernehmen nach dürfte es aber dazu keine Verdachtslagen geben.

Die ÖVP verlangte "vollumfängliche" Aufklärung der "schwerwiegenden Vorwürfe". Generalsekretärin Laura Sachslehner bezeichnete die SPÖ-Reaktion, wonach es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver handeln soll, als "dreist" und sah Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in der Pflicht, für Aufklärung zu sorgen.

Neos fordern interne Revision in allen Ministerien

Die Neos haben am Freitag indes eine interne Revision in allen Ministerien gefordert. "Wie lange wollen die Verantwortlichen von ÖVP und Grünen noch untätig zuschauen, wie Woche für Woche ein neues Ministerium in Verdacht gerät, Scheinstudien bei Ex-ÖVP-Ministerin Karmasin in Auftrag gegeben zu haben?", fragte der stellvertretende Neos-Klubobmann Niki Scherak.

Anlass war ein Bericht der Wochenzeitung "Falter", wonach das Wirtschaftsministerium von Margarete Schramböck (ÖVP) ein neues "Leitbild" beim Unternehmen Karmasin Research & Identity in Auftrag gab. Gekostet habe dies 125.920 Euro an Steuergeld, geworden sei es eine DIN A4-Seite. "Es ist ja ganz offensichtlich nicht nur in der Kommunikationsabteilung des Finanzministeriums Schindluder mit Steuergeld betrieben worden", argumentierte Scherak.

Wirtschaftsministerium prüft "Leitbild"-Projekt

Am Samstagvormittag teilte das Wirtschaftsministerium schließlich mit, dass das Projekt "Leitbild", das vom Institut Karmasin Research & Identity begleitet wurde, von der Internen Revision geprüft werde. Gleichzeitig wurde in einer Aussendung betont, dass die Vergabe und die Leistungserbringung ordnungsgemäß erfolgt seien..Zuvor hatte die Wochenzeitung "Falter" berichtet, dass das Projekt 125.920 Euro an Steuergeld gekostet habe, der Output aber lediglich eine DIN A4-Seite gewesen sei.

Die "Falter"-Darstellung, dass nur eine DIN A4-Seite geliefert worden sei, stellt das Ministerium in Abrede. Der Leitbildprozess sei über zwei Jahre gelaufen. Die Langversion der Leitbildpräsentation, die auch den Prozess und die Führungsprinzipien enthält, umfasse 32 Seiten. Insgesamt seien 20 Interviews und eine Onlineumfrage für rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt und ausgewertet worden.

Für die FPÖ ist das jedenfalls ein "Akt von mutmaßlich vorsätzlicher Steuergeldverschwendung". Ministerin Schramböck sei rücktrittsreif. Schließlich gehe es hier um "mutmaßlich institutionalisierten Betrug auf Kosten der Steuerzahler", sagte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. (red, APA, 12.3.2022)

Update: Um 11:15 Uhr wurde die Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums eingefügt