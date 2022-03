Lena Dürr am Weg zur Bestzeit im ersten Durchgang. Foto: APA/AP/Lundahl

Aare – Die Deutsche Lena Dürr hat am Samstag beim Weltcup-Slalom der Frauen in Aare wie im Olympia-Torlauf von Yanqing die Halbzeit-Führung inne. Die 30-Jährige setzte sich mit Nummer eins trotz eines gröberen Fehlers im Schlussteil 0,08 Sek. vor der slowakischen Olympiasiegerin Petra Vlhova durch, die Schwedin Anna Swenn Larsson kam auf Rang drei (+0,11). Die Vorarlberger Olympia-Zweite Katharina Liensberger (+0,35) war hinter Mikaela Shiffrin (USA/+0,25) Fünfte.

Die ersten sechs gestarteten Läuferinnen sind auf den ersten sechs Plätzen zu finden, die mit Nummer 15 angetretene Kärntnerin Katharina Truppe fuhr als zweitbeste Österreicherin auf Position 14 (+1,07). Katharina Gallhuber (+1,36), Franziska Gritsch (+1,59) und Katharina Huber (+1,63) schafften es im Gegensatz zu ihrer ausgeschiedenen Landsfrau Chiara Mair auch in den zweiten Lauf (13.45 Uhr/live ORF 1).

Nicht angetreten waren wegen Verletzungen bzw. Beschwerden die schwedische Riesentorlauf-Olympiasiegerin Sara Hector, die Schweizer Slalom-Olympia-Dritte Wendy Holdener wegen einer am Vortag im Riesentorlauf erlittenen Schienbein-Prellung und Schnittwunden sowie deren Landsfrau Camille Rast. (APA; 12.3.2022)#

1. Durchgang:

1. Lena Dürr (GER) 50,73

2. Petra Vlhova (SVK) 50,81 +0,08

3. Anna Swenn-Larsson (SWE) 50,84 +0,11

4. Mikaela Shiffrin (USA) 50,98 +0,25

5. Katharina Liensberger (AUT) 51,08 +0,35

6. Michelle Gisin (SUI) 51,11 +0,38

7. Aline Danioth (SUI) 51,28 +0,55

8. Ana Bucik (SLO) 51,35 +0,62

9. Paula Moltzan (USA) 51,38 +0,65

10. Mina Fürst Holtmann (NOR) 51,42 +0,69

11. Erin Mielzynski (CAN) 51,46 +0,73

12. Andreja Slokar (SLO) 51,78 +1,05

13. Ali Nullmeyer (CAN) 51,79 +1,06

14. Katharina Truppe (AUT) 51,80 +1,07

15. Laurence St-Germain (CAN) 51,85 +1,12

weiter:

17. Katharina Gallhuber (AUT) 52,09 +1,36

20. Franziska Gritsch (AUT) 52,32 +1,59

22. Katharina Huber (AUT) 52,36 +1,63

nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

38. Stephanie Brunner (AUT) 53,37 +2,64

Ausgeschieden u.a.:

Chiara Mair (AUT)

Nicht angetreten:

Wendy Holdener (SUI), Camille Rast (SUI), Sara Hector (SWE)