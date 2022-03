Punktlandung für Therese Johaug: In ihrem letzten Rennen schaffte sie ihren 100. Sieg im Weltcup. Foto: EPA/ULF PALM

Falun – Therese Johaug und Didrik Tönseth haben am Samstag im schwedischen Falun die letzten Einzel-Weltcuprennen der Saison gewonnen. Johaug triumphierte über 10 km Skating zum Ausklang ihrer großen Karriere überlegen und feierte ihren insgesamt 100. Sieg im Weltcup. Die 33-Jährige gewann über eine halbe Minute vor der Schwedin Jonna Sundling. Teresa Stadlober lief mehr als eine Minute zurück an die 15. Stelle.

Tönseth setzte sich über 15 km Skating neun Sekunden vor dem Schweden Calle Halfvarsson durch. Auf den Rängen drei bis sechs landeten vier weitere Norweger, obwohl Gesamtweltcupsieger Johannes Hösflot Kläbo und mehrere seiner Teamkollegen wegen Corona-Infektionen gar nicht am Start waren. Auch die Russen um Topstar Alexander Bolschunow und die Belarussen fehlten wegen der Ukraine-Krieg-Sanktionen. Der Oberösterreicher Philipp Leodolter verpasste die Punkteränge als 57. deutlich.

Stadlober "trotzdem zufrieden"

Wie Kläbo war auch die Russin Natalia Neprjajewa als Gesamtsiegerin bereits seit längerer Zeit festgestanden. Die Skiathlon-Olympiadritte Stadlober landete im Weltcup-Endklassement auf Platz 17. In der von Johaug gewonnenen Distanzwertung wurde die Salzburgerin Elfte. "Auch wenn sich die Top Ten nicht ganz ausgegangen sind, bin ich trotzdem zufrieden, weil ich gerade zu Beginn der Saison wenig Punkte gemacht habe und nur schwer in den Rennrhythmus hineingekommen bin", sagte Stadlober.

Platz 17. im Gesamtweltcup sei aber nicht unbedingt das, was sie sich vorstellt habe. "Das Ziel für die nächsten Jahre ist daher, auf jeden Fall wieder in die Top 15 zu kommen, aber dafür war heuer der Dezember einfach nicht gut genug." Dank der Bronzenen in China sei der Winter aber ein Erfolg gewesen. "Das absolute Highlight der Saison war aber natürlich die Olympiamedaille in Peking und das entschädigt dann natürlich für vieles. Dennoch möchte ich in den nächsten Jahren wieder konstanter werden und mich auch gerade in der Skating-Technik weiter verbessern."

Am Sonntag stehen zum Abschluss die Weltcup-Premieren in der Mixed-Staffel sowie im Mixed-Team-Sprint auf dem Programm. (APA, 12.3.2022)

Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Samstag in Falun (SWE):

Frauen, 10 km Skating: 1. Therese Johaug (NOR) 22:34,4 Min. – 2. Jonna Sundling (SWE) +35,9 Sek. – 3. Jessica Diggins (USA) 36,3. Weiter: 15. Teresa Stadlober (AUT) +1:11,3 Min. – 53. Barbara Walchhofer (AUT) +3:11,3

Endstand Weltcup-Gesamtwertung: 1. Natalia Neprjajewa (RUS) 973 Punkte – 2. Diggins 793 – 3. Ebba Andersson (SWE) 772. Weiter: 17. Stadlober 417 – 113. Lisa Unterweger (AUT) 3

Endstand Distanzweltcup: 1. Johaug 735. Weiter: 11. Stadlober 273