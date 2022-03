Dornbirn – Der FC Dornbirn hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Liga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag im vorletzten Spiel der 20. Runde dank Toren von Patrik Mijic (21./Elfmeter) und Stefan Wächter (70.) gegen den SV Horn mit 2:1 durch und zogen von Rang 14 nicht nur an den Niederösterreichern, sondern auch an den Young Violets vorbei auf Platz zwölf. Dornbirn hat jetzt drei Zähler mehr auf dem Konto als der neue Liga-14. Horn.

Das Tabellenende ist für die Waldviertler nur zwei Zähler entfernt. Die Dornbirner beendeten die Partie nach einer Roten Karte für Sebastian Santin in der Nachspielzeit in Unterzahl. (APA, 12.3.2022)