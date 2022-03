General Motors hat konkrete Pläne für ein Auto ohne Lenkrad. Foto: General Motors

Auf dem Weg zu selbstfahrenden Autos gibt es noch einige Hürden im Straßenverkehr. Eine davon ist regulatorischer Art. So mussten bisher in den meisten Ländern auch vollständig autonom fahrende Fahrzeuge über ein Lenkrad und ein Bremspedal verfügen, damit sie die Sicherheitszulassung der Behörden bekommen. Zumindest in den USA scheint diese Vorschrift nun gefallen zu sein.

General Motors baut Fahrzeug ohne Lenkrad

Die nationale Verkehrsbehörde "National Highway Traffic Safety Administration" gab am Donnerstag einem Ansuchen von General Motors im Februar statt, ein Fahrzeug ohne entsprechende Steuerungsmöglichkeiten zu bauen. "Für Fahrzeuge, die ausschließlich mit einem automatisierten Fahrsystem betrieben werden, sind manuell bedienbare Steuerungselemente logischerweise unnötig", fasste die Behörde in ihrem Antwortschreiben zusammen.

Die Ankündigung der automatisierten Fahrzeug-Strategie beginnt bei Minute 37:42 in der Präsentation. Motorward

Gleichzeitig stellte die Behörde fest, dass bei einem Wechsel von einer personenzentrierten zu einer maschinenbasierten Steuerung die gleichen Sicherheitsstandards für die Menschen im Fahrzeug zu gelten haben. Diese müssten von der Entwicklung bis zur Herstellung eines Gefährts berücksichtigt werden.

Kinder nicht auf dem "Fahrersitz"

So sollen etwa Kinder weiterhin nicht auf dem traditionellen "Fahrersitz" Platz nehmen, da diese Position bisher nicht dafür vorgesehen und entsprechend in Crashtests nicht auf die maximale Sicherheit geprüft wurde. Gleichzeitig sieht die Regel nicht vor, dass das Fahrzeug automatisch stoppen muss, wenn ein Kind in diesem Sitz Platz nimmt.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge ist die jetzige Stellungnahme allerdings nicht als Freibrief für autonom fahrende Autos zu sehen. Wer ein Fahrzeug ohne Steuerelemente wie im aktuellen Fall General Motors bauen will, muss offenbar um eine Ausnahmegenehmigung bei der Behörde ansuchen. Wer das in seinem selbstfahrenden Auto umgehen will, muss auch weiterhin Lenkrad und Bremspedal einbauen. (red, 13.03.2022)