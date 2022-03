Auch zum Saisonfinish in Topform: Marco Odermatt. Foto: Reuters/ZIVULOVIC

Kranjska Gora – Einen Tag nach dem vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel im alpinen Ski-Weltcup für den Riesentorlauf-Weltcup greift Marco Odermatt im zweiten Rennen in Kranjska Gora nach der großen Kugel. Nach dem ersten RTL-Durchgang liegt der Schweizer 0,22 Sek. vor dem Deutschen Alexander Schmid und 0,30 vor Vortagessieger Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Stefan Brennsteiner legte nach einem Fehler im oberen Teil einen beachtlichen Lauf hin und fuhr noch auf den fünften Platz.

Der Salzburger, der in diesem Weltcup-Winter bisher ohne Podestplatz ist, liegt 0,47 hinter Odermatt. Manuel Feller (+0,93) hielt sich als Neunter in den Top Ten, Marco Schwarz (+1,95), Patrick Feurstein (+2,35) und Dominik Raschner (+2,39) haben größeren Rückstand. Nicht ins Ziel kam Raphael Haaser. Der zweite Durchgang beginnt um 12.30 Uhr (live ORF 1).

Ein achter Rang oder eine bessere Platzierung am Sonntag würde Odermatt auch rechnerische Gewissheit bringen, dass ihm sein erster Gesamtweltcup-Sieg nicht mehr zu nehmen ist. Der Riesentorlauf-Olympiasieger würde damit den Vorsprung auf Aleksander Aamodt Kilde auf 301 Punkte ausbauen. Der Norweger, der in Slowenien nicht am Start ist und wie Odermatt keine Slaloms bestreitet, kann in der nächsten Woche beim Weltcup-Finale in Courchevel und Meribel höchstens noch 300 Punkte gewinnen.

Der zweite Durchgang startet um 12.30 Uhr. (APA; 13.3.2022)

1. Durchgang:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:12,16

2. Alexander Schmid (GER) 1:12,38 +0,22

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:12,46 +0,30

4. Gino Caviezel (SUI) 1:12,48 +0,32

5. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:12,63 +0,47

6. Zan Kranjec (SLO) 1:12,87 +0,71

7. Lucas Braathen (NOR) 1:12,89 +0,73

8. Justin Murisier (SUI) 1:12,96 +0,80

9. Manuel Feller (AUT) 1:13,09 +0,93

10. Luca de Aliprandini (ITA) 1:13,13 +0,97

11. Loic Meillard (SUI) 1:13,20 +1,04

12. Mathieu Faivre (FRA) 1:13,22 +1,06

13. Alexis Pinturault (FRA) 1:13,27 +1,11

14. Atle Lie McGrath (NOR) 1:13,29 +1,13

15. Mattias Rönngren (SWE) 1:13,92 +1,76

15. Rasmus Windingstad (NOR) 1:13,92 +1,76

weiter:

20. Marco Schwarz (AUT) 1:14,11 +1,95

29. Patrick Feurstein (AUT) 1:14,51 +2,35

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

31. Dominik Raschner (AUT) 1:14,55 +2,39

40. Thomas Dorner (AUT) 1:15,26 +3,10

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Raphael Haaser, Christian Borgnaes (beide AUT), Adam Zampa (SVK), Fabian Wilkens Solheim (NOR)