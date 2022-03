Am heutigen Sonntag findet in 27 Gemeinden eine Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin statt. Wir berichten laufend

Heute finden Stichwahlen in 27 Tiroler Gemeinden statt. Foto: APA/EXPA/Johann Groder

Innsbruck – In Tirol gehen insgesamt 27 Duelle um das Bürgermeisteramt in eine zweite und entscheidende Runde. Nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen vom 27. Februar hatte in 31 Kommunen keine Kandidatin und kein Kandidat in dieser Direktwahl die nötige absolute Mehrheit erreicht. In den vier Ortschaften Völs, Wattens, Wörgl und Nassereith verzichtete aber jeweils eine oder einer schon vorab, weshalb die Stichwahlen dort entfallen.

Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor. Die besonders spannenden Duelle in den Städten Hall in Tirol und Schwaz werden aber noch etwas dauern, weil die Wahllokale dort bis 16 Uhr geöffnet sind. In Natters bei Innsbruck wurde das erste heutige Duell entschieden. Marco Untermarzoner (Gemeinsam für Natters) holte hier mit 55 Prozent der Stimmen den Sieg. Einen Wechsel im Amt gibt es auch in Stumm im Zillertal, wo der neue Bürgermeister dank 52 Prozent der Stimmen Franz Kolb (Für Stumm) heißt.

Erste Bürgermeisterin im Bezirk Schwaz abgewählt

In Mayrhofen im Zillertal kommt es zu einem Wechse an der Spitze. Die bisherige Bürgermeisterin Monika Wechselberger – sie war die erste Frau in einem solchen Amt im Bezirk Schwaz – muss ihren Sessel räumen. Herausforderer und Hotelier Hans Jörg Moigg (Zukunft Mayrhofen Team Hans Jörg Moigg) gewann mit 53 Prozent der Stimmen.

Die Oberländer Bezirkshauptstadt Imst bleibt in ÖVP-Hand. Der amtierende Bürgermeister Stefan Weirather konnte sich in der Stichwahl klar mit 66 Prozent der Stimmen gegen seine Herausforderin Andrea Jäger (Initiativ für Imst) durchsetzen. In Jenbach setzte es eine Niederlage für SPÖ-Herausforderer Christian Wirtenberger. Er musste sich dem VP-Amtsinhaber Dietmar Wallner (Bürgermeisterliste Dietmar Wallner), der 73 Prozent für sich verbuchen konnte, geschlagen geben.

Keine Neo(s)-Bürgermeisterin in Kufstein

In Kufstein fuhr Amtsinhaber Martin Krumschnabel (Die Parteifreien) mit deutlichen 69 Prozent den erwarteten Sieg gegen die Neos-Herausforderin Birgit Obermüller ein. Somit wird es in der kommenden Legislaturperiode kein pinkes Ortsoberhaupt in Tirol geben.

In Kramsach unterlag Bernhard Zisterer (Bürgermeisterliste – Team Zisterer) gegen den freiheitlichen Herausforderer Andreas Gang (BürgerListe Kramsach). Gang holte 51 Prozent und die FPÖ hat damit zwei Bürgermeister in Tirol – jener in Jochberg ist mittlerweile aus der Partei ausgetreten. In Fieberbrunn bleibt Walter Astner (Liste Fieberbrunn – Die Liste um Bürgermeister Dr. Walter Astner) mit 52 Prozent der Stimmen im Amt.

Viele neue Bürgermeister

In Terfens im Inntal wird mit Florian Gartlacher (FiT – Für insa Terfens) ebenfalls ein neuer Ortsvorsteher ins Rathaus einziehen. Er erhielt 57 Prozent der Stimmen. In Fügenberg muss der alte Bürgermeister Platz für den neuen, Josef Unterweger (Heimatliste – Team Josef Unterweger), machen, der 56 Prozent für sich verbuchen konnte. In Eben am Achensee schaffte es Martin Harb (Team Martin Harb Eben am Achensee) im zweiten Durchgang mit 56 Prozent der Stimmen ins Amt. Auch St. Ulrich am Pillersee erhält mit Markus Mitterer (Aufwind St. Ulrich a. P.), der 56 Prozent holte, einen neuen Ortschef.

In der Gemeinde Ampass wird ebenfalls der amtierende Bürgermeister abgelöst. Markus Peer (Gemeinsam für Ampass) siegte mit 52 Prozent der Stimmen. Der bisherige Vize-Bürgermeister in Hart im Zillertal, Daniel Schweinberger (Zukunft Hart – Team Daniel Schweinberger), ist ab sofort die Nummer eins im Dorf. Er verbuchte 54 Prozent der Stimmen für sich. Denkbar knapp fiel die Stichwahl in Weer aus: Markus Zijerveld wurde mit 51 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Gleichstand in Wenns

In der Gemeinde Ainet in Osttirol übernimmt mit Berta Staller (Ainet Aktiv) künftig eine Frau das Ruder. Sie erhielt 59 Prozent der Stimmen. Andreas Ehrenstrasser (Gemeinsam Für Langkampfen – Kompetenzteam Bgm. Andreas Ehrenstrasser) wurde in Langkampfen mit 51 Prozent als Bürgermeister in der Stichwahl mit bestätigt. Einen Gleichstand gibt es in Wenns, wo beide Kandidaten auf 631 Stimmen in der Stichwahl kamen. Patrick Holzknecht (Wenns gestalten – Team Patrick Holzknecht) ist dennoch Sieger und damit Tirols jüngster Bürgermeister mit nur 29 Jahren, weil seine Liste im ersten Wahldurchgang mehr Stimmen erhalten hat. Wäre auch dort Gleichstand, hätte laut Gemeindewahlordnung das Los entschieden. Im ersten Durchgang der Bürgermeister-Direktwahl trennten die beiden Kontrahenten ebenfalls nur zwei Stimmen.

Eine neue Bürgermeisterin gibt es in Haiming. Dort lief der Wahlkampf besonders hart und teils unschön ab. Am Ende konnte sich Michaela Ofner (Neue Bürgerliste Haiming) mit 58 Prozent der Stimmen durchsetzen. In Angerberg entfielen 52 Prozent auf Walter Osl (Angerberger Bürgerliste). Erich Mirth (Miteinander in Obsteig – Erich Mirth) verbucht ein Obsteig 59 Prozent der Stimmen für sich. Frischer Wind weht fortan in Axams, wo Thomas Suitner mit seiner Lister "Frischer Wind" 62 Prozent holte. In Volders heißt der Bürgermeister Peter Schwemberger (Zukunft Volders – Team Schwemberger/Moser), der 53 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugen konnte.

In Neustift im Stubaital setzte sich Gleirscher gegen Gleirscher durch. Andreas (Gemeinschaftsliste Neustift) erhielt 59 Prozent, Franz (Junges Neustift – Franz Gleirscher) nur 41 Prozent der Stimmen. Helmut Berger (Team Kirchberg mit BGM Helmut Berger) bleibt in Kirchberg in Tirol dank 53 Prozent der Stimmen Bürgermeister. (ars, 13.3.2022)