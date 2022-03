Der Etat-Überblick vor der neuen Woche:

"Offenkundig verfassungswidriger" ORF-Stiftungsrat Armin Wolf stieß auf Zitate des Verfassungsgerichtshof-Präsidenten, dass "zu großer Einfluss von Regierungsparteien" in den Gremien öffentlicher Rundfunkanstalten der Menschenrechtskonvention widerspricht – und damit auch der österreichischen Verfassung. Was man da machen kann, steht hier (Spoiler: eher wenig).

Armin Wolf in einer "ZiB 2" History mit Verfassungsgerichtshof-Präsident Christoph Grabenwarter. Foto: Screenshot ORF TVthek

Amour fou Barbara Albert: "Menschen, die an ihre Grenzen gehen müssen" "Funeral for a Dog" ist die erste Serie der österreichischen Regisseurin. Die Geschichte einer Amour fou, die – wie sie – in keine Schublade passen will. Party gibt es trotzdem. Ab 17. März auf Sky

AFP-Fotos vom Ukraine-Krieg "Wir zeigen auch Leichen, aber nur im Kontext" Uta Tochtermann vom Bilderdienst AFP, der auch die APA beliefert, setzt bei Fotos auf das Vier-Augen-Prinzip. Großaufnahmen von Leichen soll es nicht geben

Zensurgesetz Moskaus Maulkorb und die Auswirkungen auf den unabhängigen Journalismus Bis zu 15 Jahre Haft drohen Journalistinnen und Journalisten, die aus Russland berichten und sich nicht an die Sprachregelungen des Kreml halten

Sendeverbot Sperre russischer Sender umstritten: Verboten im Namen der Freiheit Das EU-Verbot russischer Kriegspropagandasender wie RT stößt auch auf Kritik. "Meduza"-Chefin Galina Timtschenko hält ihren Einfluss für überschätzt

Blattsalat Ajourieren schadet nie Bekenntnisse des "Profil"-Herausgebers anlässlich eines Instagram-Beitrags von Pamela Rendi-Wagner zur Neutralität. Und: Das Qualitätssiegel der Wiener Astrologinnen und Astrologen

TV-Tagebuch Neuer "Tatort"aus Zürich: Menschliche Kunstobjekte Der dritte Fall mit Grandjean und Ott lässt zwar den Zickenkrieg der beiden größtenteils bleiben, die Lösung des Falles gerät aber zu einer allzu pathetischen Inszenierung

Mitdiskutieren "Im Zentrum": um 22.20 Uhr auf ORF2 Sanktionen gegen Panzer – Wie machtlos ist der Westen?

Forum zum Sonntagskrimi Sekten-"Tatort" aus Zürich – Top oder Flop? Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher stellen fest, dass dieHornhaut der Leiche tätowiert ist. Ermittlungen führen zu einer sektenhaften Künstlerkommune – um 20.15 Uhr, ORF2, ARD

Switchlist Das wirst du nie verstehen, Verhör in der Nacht, "ZiB 2" mit Nehammer-Interview: TV-Tipps für Sonntag Meryl Streep-Porträt, The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz, (T)Raumschiff Surprise, Im Zentrum

