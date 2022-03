Stellen ihre Beziehung in Frage:_Tomas (Johannes Bah Kuhnke) und seine Frau Ebba (Lisa Loven Kongsli) in "Höhere Gewalt", 21.40, Arte. Foto: Plattform Produktion/F. Wenzel

19.40 REPORTAGE

Re: Leben ohne Ackergift – Fünf Jahre später "Wir wollen pestizidfrei leben – egal, was die anderen sagen": Mit diesem Slogan zogen die Bürgerinnen und Bürger aus Mals im Vinschgau vor fünf Jahren in den Konflikt mit der überregionalen Politik. Was ist aus den Aktivisten geworden? Bis 20.10, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Der Verpackungs-Schmäh Der Gesetzesgeber lässt der Lebensmittelindustrie einen großen Spielraum, damit die Augen mehr sehen dürfen, als dann letztlich da ist. Wie viel zusätzlichen Gewinn bringen diese Tricks der Branche? Um 21.05 Uhr folgt Achtung Verpackung, ab 21.55 Uhr Das Plastiksackerl-Dilemma. Ab 22.50 Uhr steht die Doku Die Plastik Invasion – Coca Cola und der vermüllte Planet auf dem Programm. Bis 23.20,_ORF 3

20.15 ROADMOVIE

25 km/h (D 2018, Markus Goller) Ein entfremdetes Brüderpaar erfüllt sich nach dem Tod des Vaters den einst gehegten Jugendtraum, mit Mofas durch Deutschland zu reisen. Witzig-melancholischer Selbsterfahrungstrip mit formidablen Darstellern (Lars Eidinger und Bjarne Mädel) und schönem Soundtrack. Bis 22.35, Sat.1

21.10 MAGAZIN

Thema Hilfe für Geflüchtete – Freiwillige stoßen an ihre Grenzen. /_175 Jahre Haft für die Wahrheit – Interview mit Stella Moris, der Verlobten von Julian Assange.

Bis 22.00, ORF 2

21.40 LAWINE

Höhere Gewalt (Turist, S/F/N/DK 2014, Ruben Östlund) Wie ein Winterurlaub zum Krisenfall für einen zauderlichen Familienvater wird, das zeigt Höhere Gewalt als präzise Verhaltensstudie. Eine junge schwedische Familie macht Skiurlaub in den französischen Alpen. Doch ein unerwartetes Ereignis – eine vermeintliche Lawine und die Reaktion des Ehemanns – bringt die Familie an den Rand des Auseinanderbrechens. Mit Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli und Clara Wettergren. Bis 21.40, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Wir alle das Dorf Mitten im Wendland in Niedersachsen gründen Menschen ein Dorf für 100 Alte, 100 Geflüchtete und 100 junge Menschen. Die Idee:_Ein generationenübergreifendes, interkulturelles Zusammenleben. Die Doku erzählt über das gemeinsame Leben sowie besonderen Ereignisse. Aber auch von den Schwierigkeiten, die so ein Projekt mit sich bringt. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag "Artists for Peace" aus der Staatsoper. / Ai Weiwei in der Albertina. /_John Williams im Musikverein. / 70. Geburtstag von Wolfgang Ambros.

Bis 0.00, ORF 2

23.40 SUCHE NACH_DEN_WURZELN

Der Seefahrer aus dem Gebirge Der brasilianische Filmemacher Karim Aïnouz bricht auf der Suche nach seinen Wurzeln mit dem Schiff über das Mittelmeer nach Algerien auf. Es ist seine erste Reise in das Geburtsland seines Vaters. Die Kamera ist immer mit dabei. Bis 1.15, Arte