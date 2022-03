Capitals gingen mit erstem Heimsieg in Serie gegen KAC in Führung, Villacher besiegten Ljubljana – Salzburg gegen Znojmo mit 3:0 vor Aufstieg

Nach der dritten Begegnung zwischen den Capitals und dem KAC steht es 2:1 für die Wiener. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Salzburg – Zwei der vier Viertelfinalserien in der ICE Hockey League stehen vor der Entscheidung. Grunddurchgangsgewinner Salzburg gewann am Sonntag mit 5:3 gegen Znojmo ebenso daheim auch das dritte Match der "best of seven"-Serie wie Szekesfehervar mit 5:2 gegen Pustertal. Mit weiteren Heimerfolgen stellten die Vienna Capitals und der VSV auf 2:1. Die Caps setzten sich gegen Rekordmeister KAC mit 5:3 durch, die Kärntner gegen Ljubljana mit 8:5. Die Serien gehen am Dienstag weiter.

Die Entscheidung in Wien fiel erst im dritten Abschnitt, in dem fünf der acht Tore fielen. Nach der KAC-Führung durch Thomas Koch (18.) hatten die Caps im zweiten Drittel auf 2:1 gestellt, mussten aber kurz nach der letzten Pause durch Matthew Fraser den Ausgleich hinnehmen (42.). Nicolai Meyer (46., 60.) und Nikolaus Hartl (54.) fixierten aber den ersten Heimsieg in dieser Serie. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Fraser nichts mehr (58.). Denn während die Rotjacken danach auf das 4:4 drängten, scorte Meyer per empty net.

Die Salzburger hatten die ersten beiden Spiele gegen die Tschechen mit 3:1 und 3:2 gewonnen, am Dienstag können sie auswärts den Sack zumachen. Leicht hatte es Znojmo den Salzburgern im dritten Duell aber nicht gemacht, glich man doch vor knapp 2.000 Zuschauern zum 2:2 (28.) und 3:3 (49.) noch aus. TJ Brennan in der 51. Minute mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend brachte die Heimischen aber endgültig auf die Siegesstraße, den Schlusspunkt setzte Florian Baltram (53.).

Torfestival in Villach

In Villach gab es ein wahres Torfestival, wobei sich kein Spieler öfter als einmal in die Schützenliste eintrug. Dabei sah es für die Kärntner länger nicht besonders gut aus. 1:3 (22.) und 2:4 (29.) lauteten die Zweitore-Rückstände, die erste Führung gelang erst in Minute 40 durch Marco Richter. Nach dem Ausgleich der Slowenen (47.) gehörten die letzten zehn Minuten aber dann doch den Gastgebern. Rick Schofield (52.), Derek Joslin (53.) und Anton Karlsson (58.) sorgten für eine letztlich noch klare Angelegenheit. (APA, 13.3.2022)

ICE Hockey League vom Sonntag – Viertelfinale (best of seven), 3. Spiel:

Vienna Capitals – KAC 5:3 (0:1,2:0,3:2)

Stand in der Serie: 2:1. Nächstes Spiel am Dienstag in Klagenfurt.

Salzburg – Znojmo 5:3 (2:1,1:1,2:1).

Stand in der Serie: 3:0. Nächstes Spiel am Dienstag in Znojmo

Szekesfehervar – Pustertal 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Stand in der Serie: 3:0. Nächstes Spiel am Dienstag in Bruneck.

Villacher SV – Ljubljana 8:5 (1:1,4:3,3:1)

Stand in der Serie: 2:1. Nächstes Spiel am Dienstag in Ljubljana.