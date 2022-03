Goalie Terracciano vor Arnautovic am Spielgerät. Der ÖFB-Stürmer unterlag mit Bologna. Foto: AP/Massimo Paolone/LaPresse

Verona – Napoli ist am Sonntag in der italienischen Fußball-Serie-A wieder bis auf drei Punkte an Spitzenreiter AC Milan herangekommen. Die Süditaliener feierten einen 2:1-Auswärtssieg gegen Hellas Verona, Matchwinner war Victor Osimhen mit einem Doppelpack (14., 71.). Kein Erfolgserlebnis gab es für Marko Arnautovic – der ÖFB-Teamspieler verlor mit dem Tabellenzwölften Bologna 0:1 bei Fiorentina. In der Vorwoche hatte der Wiener gegen Torino wegen einer Corona-Infektion gefehlt. (APA, 13.3.2022)