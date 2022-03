Felix Magath übernimmt bei Hertha. Foto: imago images/foto2press

Berlin – Der vom Abstieg bedrohte deutsche Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Felix Magath als Trainer bis zum Saisonende verpflichtet. Das gab der Tabellen-Vorletzte, der sich erst am Sonntagvormittag vom bisherigen Coach Tayfun Korkut getrennt hatte, am Sonntagabend bekannt.

Zuletzt war Magath bis zum März des Vorjahres als Leiter von "Flyeralarm Global Soccer" für die sportlichen Angelegenheiten der Admira verantwortlich, davor coachte der frühere Kicker unter anderem die Bayern, Wolfsburg, Schalke und Werder Bremen.

Korkut hatte den Trainerposten Ende November von Pal Dardai übernommen. Nachdem er in den ersten vier Partien sieben Punkte geholt hatte, folgte in diesem Jahr Enttäuschung auf Enttäuschung. Die Berliner holten nur zwei von 27 möglichen Rückrunden-Punkten. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge liegt die Hertha nur auf dem vorletzten Platz, der den direkten Abstieg bedeuten würde. (APA/dpa, 13.3.2022)