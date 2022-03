Katalanen gewinnen 4:0 gegen Osasuna und verbessern sich mit viertem Sieg in Serie auf Rang drei

Mit Barca geht es weiter bergauf. Foto: EPA/QUIQUE GARCIA

Barcelona – Der FC Barcelona hat seinen Erfolgslauf in der spanischen Fußball-Liga am Sonntag fortgesetzt. Die Katalanen landeten mit einem ungefährdeten 4:0 (3:0) daheim gegen Osasuna den vierten Sieg in Serie und verbesserten sich auf Rang drei. Der Rückstand auf den zweitplatzierten FC Sevilla beträgt bei einem Spiel weniger nur noch fünf Punkte.

Spitzenreiter Real Madrid ist Barca allerdings bereits um zwölf Zähler enteilt – und kann den Vorsprung am Montag bei Real Mallorca weiter vergrößern. Nächsten Sonntag kommt es in Madrid dann zum Clasico zwischen Real Madrid (mit David Alaba) und Barcelona. Gegen Osasuna trafen Ferran Torres im Doppelpack (14./Elfer, 21.) sowie Pierre-Emerick Aubameyang (27.) und Riqui Puig (75.) für die Katalanen. (APA, 13.3.2022)