Am 1. Februar war der Quarterback zurückgetreten. Am Montag folgte die Kehrtwende: Brady wird kommende NFL-Saison erneut für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen

Tom Brady ist zurück. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/MICHAEL REA

Tom Brady geht doch nicht in Football-Pension. Nachdem der Star-Quarterback am 1. Februar seine Karriere eigentlich beendet hatte, gab er am Montag in den sozialen Medien die Kehrtwende bekannt: Er wird kommende NFL-Saison doch nochmals für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen. Er habe realisiert, dass sein Platz noch auf dem Spielfeld sei und nicht auf der Zuschauertribüne, begründete der 44-Jährige seinen Schritt.

Brady ist mit sieben Super-Bowl-Siegen der erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte. Den letzten davon gewann er 2021 in seiner Premierensaison bei den Bucs. In der vergangenen Spielzeit schied das Team aus Florida in der zweiten Playoff-Runde nach einer dramatischen 27:30-Niederlage gegen den späteren Champion Los Angeles Rams aus. Begonnen hat Brady seine Karriere bei den New England Patriots, mit denen er in den folgenden 19 Jahren eine Titel-Dynastie aufbauen sollte.

"Unfinished business"

Die Comeback-Nachricht kommt überraschend – und Brady richtete auch gleich eine Kampfansage an die Konkurrenz und schrieb von "unfinished business", was so viel bedeutet wie: Es gibt noch etwas zu erledigen. "Totale Begeisterung", empfand wenig überraschend Buccaneers-Trainer Bruce Arians nach Angaben von NFL-Journalist Ian Rapoport.

Dass Brady sportlich noch immer zu den absolut besten Spielmachern zählt und sein Alter ihn zwar langsamer, aber nicht weniger gefährlich gemacht hat, bewies er in der vergangenen Saison. Niemand in der Liga hatte so viele Pass-Yards (5 316), Touchdown-Pässe (43), erfolgreiche Pässe (485) und Passversuche (719) wie der aus Kalifornien stammende Musterprofi.

München-Gastspiel



Auch die NFL-Fans im deutschsprachigen Raum dürfen sich freuen: Denn sie bekommen damit im Herbst wohl die Gelegenheit, den Star-Quarterback live zu sehen. Die Tampa Bay Buccaneers stehen bereits als eines der beiden Teams fest, das in München das erste NFL-Spiel in Deutschland bestreiten wird. Gegner und Termin sind noch nicht bekannt. (red, APA, 14.3.2022)