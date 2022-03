Am 1. Februar war der Quarterback zurückgetreten. Am Montag folgte die Kehrtwende: Brady wird kommende NFL-Saison erneut für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen

Tom Brady ist zurück. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/MICHAEL REA

Tom Brady geht doch nicht in Football-Pension. Nachdem der Star-Quarterback am 1. Februar seine Karriere eigentlich beendet hatte, gab er am Montag in den sozialen Medien die Kehrtwende bekannt: Er wird kommende NFL-Saison doch nochmals für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen. Er habe realisiert, dass sein Platz noch auf dem Spielfeld sei und nicht auf der Zuschauertribüne, begründete der 44-Jährige seinen Schritt.

Brady ist mit sieben Super-Bowl-Siegen der erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte. Den letzten davon gewann er 2021 in seiner Premierensaison bei den Bucs. In der vergangenen Spielzeit schied das Team aus Florida in der zweiten Playoff-Runde nach einer dramatischen 27:30-Niederlage gegen den späteren Champion Los Angeles Rams aus. Begonnen hat Brady seine Karriere bei den New England Patriots, mit denen er in den folgenden 19 Jahren eine Titel-Dynastie aufbauen sollte. (red, APA, 14.3.2022)