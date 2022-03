[Livebericht] Krim-Vertreter verkündet eingenommenen Landkorridor zwischen Krim und Donbass

[Analyse] Moskau rekrutiert syrische Söldner

[Ukraine-Krieg] Wie sich Österreich als Zufluchtsort für Flüchtlinge aus der Ukraine aufstellt

[Pandemie] China ächzt unter einer neuen Omikron-Welle

[Hohe Energiepreise] Wo es Spielraum zur Dämpfung des Energiepreisschocks gibt

[Transparenz] Momentum-Institut legt Großspender offen

[Konsum] Was eine Zuckersteuer und eine neue Lebensmittelampel bringen sollen

[Filmpreis] "The Power Of The Dog" holt begehrteste Baftas, "Dune" die meisten

[Sport] Rücktritt vom Rücktritt: Football-Star Tom Brady setzt Karriere doch fort

[Rüstungsindustrie] Friedensforschungsinstitut Sipri: Europas Waffenimporte deutlich gestiegen

[Wetter] Das Hoch wird etwas schwächer und eine nahe Störungszone über Deutschland schickt ein paar Wolkenfelder in den Westen und Norden Österreichs, dennoch überwiegt insgesamt auch hier noch sonniges Wetter. Über weite Strecken wolkenlos bleibt es im Süden und Osten, hier ziehen am Nachmittag nur ein paar hohe Schleierwolken auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, der Föhn schläft rasch ein. Frühtemperaturen minus 8 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad.

[Zum Tag] Der Tag wird als der Pi-Tag begangen, da die angloamerikanische Schreibweise seines Datums 3/14 die bekanntesten und ersten drei Ziffern der Kreiszahl darstellt.