Mit ihrer "Sixty"-Tour werden die Stones ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern und quer durch Europa reisen.

Foto: AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Wien – Nach den Spekulationen in den vergangenen Tagen ist es nun Gewissheit: Die Rolling Stones gehen diesen Sommer wieder auf Tournee. Die legendäre britische Rockband um ihre Aushängeschilder Mick Jagger und Keith Richards wird mit ihrer "Sixty"-Tour ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern und quer durch Europa reisen. Gute Nachricht für die österreichischen Fans: Am 15. Juli spielt die Gruppe ein Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion, wie heute mitgeteilt wurde.

Es ist die erste Österreich-Show der Stones seit dem 2017er Gig im steirischen Spielberg. Insgesamt umfasst die Tour 14 Shows in zehn Ländern. Der exklusive Vorverkauf für das Wien-Konzert startet am Mittwoch um 12 Uhr via Ö-Ticket, in den allgemeinen Vorverkauf gehen die Tickets dann ab Freitag. (APA, 14.3.2022)