Anfang des Monats hat sich der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian mit dem IAEA-Direktor Rafael Grossi in Teheran getroffen. Foto: Reuters / Wana News Agency

Moskau – Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian reist am Dienstag vor dem Hintergrund der ausgesetzten Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran nach Moskau. Laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums soll es dabei um die Atomverhandlungen gehen. Die Verhandlungen in Wien waren vergangene Woche wegen russischer Forderungen an die USA vorerst auf Eis gelegt worden.

Russland hatte "schriftliche Garantien" von den USA gefordert, dass die wegen des Einmarschs in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland nicht Moskaus Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran beeinträchtigen würden. Die EU, die in den Verhandlungen als Vermittlerin fungiert, verkündete daraufhin eine "Pause" der Gespräche in Wien.

Verhandlungen kurz vor Abschluss

Die Verhandlungen standen nach übereinstimmenden Angaben verschiedener Seiten kurz vor dem Abschluss. Die russischen Forderungen trübten die Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch.

An den Gesprächen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China beteiligt. Die USA nehmen indirekt daran teil. Das Abkommen soll den Iran daran hindern, ein Atomwaffenprogramm aufzubauen. Im Gegenzug sollen die gegen Teheran verhängten Sanktionen aufgehoben werden. (APA, 14.3.2022)