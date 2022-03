Das Hotelbewertungsportal Holiday-Check hat die von seinen Userinnen und Usern am besten bewerteten österreichischen Hotels ausgezeichnet

Mit dem Holiday-Check Special Award wurden auch heuer Hotels geehrt, die in den Augen der Holiday-Check-Urlauberinnen und -Urlauber einen ausgezeichneten Job gemacht haben. Das heißt, versichert man, dass ausschließlich die Bewertungen der Urlaubenden eine Rolle spielen, Holiday-Check habe keinerlei Einfluss auf die Vergabe.

Auch 2022 bleiben die Vergabekriterien der besonderen Lage angepasst, in der sich die Reisebranche seit Beginn der Pandemie befindet. Auf Basis von über 360.000 Meinungen wurden insgesamt 619 Hotels aus 27 Ländern ausgezeichnet. Hier sind die Top Ten in Österreich – inklusive Begründung des Reisebuchungs- und Hotelbewertungsportals. Spoiler: Es sind überraschend viele Kinderhotels darunter.

Kinderhotel Felben. Foto: Kinderhotel Felben

Kinderhotel Felben, Mittersill, Salzburg

Pferde, Kühe, Ziegen, Hasen, Meerschweinchen: "Im Kinderhotel Felben leuchten die Augen und Herzen kleiner Tierfans", heißt es bei Holiday-Check. Während die Eltern im Wellnessbereich entspannten oder ihr Handicap am nahegelegenen Golfplatz verbesserten, hätten die Kinder mit dem Versorgen, Streicheln oder Reiten der Vierbeiner alle Hände voll zu tun. An schönen Tagen lädt der Nationalpark Hohe Tauern zu Familienausflügen ein. Bei schlechtem Wetter sorgt der hauseigene Innenpool für Spaß und Abwechslung – was offensichtlich auch die Holiday-Check-Urlauberinnen und -Urlauber begeistert.

Mia Alpina. Zillertal Family Retreat. Foto: Mia Alpina . Zillertal Family Retreat

Mia Alpina. Zillertal Family Retreat, Fügen, Tirol

Inmitten des Zillertals und direkt an der (Anfänger-)Skipiste gelegen, eignet sich das Familienhotel besonders gut für die ersten Versuche auf den Brettern oder Wanderungen mit der ganzen Familie, liest man bei Holiday-Check, und weiter: "Beim abwechslungsreichen Kinderprogramm mit Rafting, Canyoning oder Reiten ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas Passendes dabei." Und die Erwachsenen kämen im Rooftop-Spa-Bereich ganz auf ihre Kosten.

Kinderhotel Ramsi. Foto: Kinderhotel Ramsi

Kinderhotel Ramsi, Hermagor Presseggersee, Kärnten

Das All-Inclusive-Kinderhotel in der Nähe des Pressegger Sees macht die Entscheidung nicht leicht, meint man bei der Bewertungsplattform: Auf über 100.000 Quadratmetern finden sich hier die unterschiedlichsten Spielwelten für kleine Entdeckerinnen und Abenteurer. Ob Ritterin, Fee, Fußballer oder Kletterer: Hier könne sich jede und jeder den Urlaub individuell gestalten. Laut Holiday-Check-Bewerterinnen und -Bewertern ist auch das Essen einen Aufenthalt wert: Während sich die Kinder am Buffet bedienen, lassen sich die Eltern beim gesetzten Menü verwöhnen.

Foto: Natürlich. Hotel mit Charakter

Natürlich. Hotel mit Charakter, Fiss, Tirol

Für Ruhesuchende und Aktivurlaubende gleichermaßen ideal gelegen sei das Hotel Natürlich in Fiss: Im Winter sind es lediglich wenige Meter zur Skipiste, und in den wärmeren Monaten kann man direkt vom Hotel zur Bergwanderung aufbrechen. "Egal zu welcher Saison: Besonders beeindruckend ist die Aussicht auf das idyllische Bergpanorama. Dieses können auch Hundebesitzerinnen und -besitzer sorgenfrei genießen, denn der vierbeinige Familienanhang ist im Hotel ein gern gesehener Gast", liest man.

Das Kaltenbach Aparthotel. Foto: Das Kaltenbach Aparthotel

Das Kaltenbach Aparthotel, Kaltenbach, Tirol

Mit seinen unterschiedlichen Häuschen am Ortsrand und dem Charme eines Tiroler Bergdorfs empfange das Aparthotel in den Zillertaler Alpen seine Gäste. "In der für die Gegend typischen Zirbensauna oder im Hallenbad lässt es sich nach einer Wanderung gut entspannen", liest man. Das reichhaltige Frühstücksbuffet bietet laut den Bewertungen der Holiday-Check-Userinnen und -User eine breite Auswahl, Sonderwünsche werden ebenfalls gerne berücksichtigt.

Dachsteinkönig Familux Resort. Foto: Dachsteinkönig - Familux Resort

Dachsteinkönig Familux Resort, Gosau, Oberösterreich

Am Fuße des Dachsteins gelegen, bietet das Familien-Resort einen idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in die umgebende Bergwelt. Aber auch im Innenbereich lasse das Hotel keine (Kinder-)Wünsche offen: Auf 2.000 Quadratmetern warten hier unter anderem Theater, Kino, Karthalle, Bowlingbahn und Poollandschaft auf große und kleine Urlauberinnen und Urlauber– und diese sind bereits ab dem siebten Lebenstag herzlich willkommen. Dies alles ist laut Holiday-Check-Bewerterinnen und -Bewertern den gehobenen Preis wert.

Alpin Life Resort Lürzerhof. Foto: Alpin Life Resort Lürzerhof

Alpin Life Resort Lürzerhof, Untertauern, Salzburger

Wer sich nach einer Wellness-Auszeit mit kulinarischem Verwöhnprogramm sehnt, wird im Viereinhalb-Sterne-Resort fündig, heißt es. Gäste könnten hier zwischen sieben verschiedenen Saunen und Dampfbädern wählen und im Wellness-Garten entspannen. Für das kulinarische Highlight sorgt das tägliche Mehrgang-Menü, und auch das Fondue in der zum Hotel gehörigen Gnadenalm ist laut Holiday-Check-Bewertungen ein Highlight.

Hotel Seerose. Foto: Hotel SeeRose

Hotel Seerose, Bodensdorf, Kärnten

Direkt am Ufer des Ossiacher Sees gelegen, sei das familiengeführte Vier-Sterne-Hotel perfekt für eine entspannte Auszeit vom stressigen Alltag. Am hoteleigenen Strand oder im "Spanorama", dem Wellnessbereich im obersten Geschoß, lasse sich der Ausblick über den See genießen. Von Holiday-Check-Urlauberinnen und -Urlaubern besonders gelobt werden der äußerst zuvorkommende Service, die familiäre Atmosphäre des Hauses und das außergewöhnlich gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hotel Peternhof. Foto: Hotel Peternhof

Hotel Peternhof, Kössen, Tirol

Wer gerne Golf oder Tennis spielt, fühle sich in diesem Viereinhalb-Sterne-Hotel genauso wohl wie Wanderinnen, Wanderer, Mountainbikerinnen und Mountainbiker, liest man: Der angeschlossene Golfplatz, die vor der Türe liegenden Berge und der hauseigene Tennisplatz machten dies möglich. Gäste haben die Wahl zwischen Hotel und Haupthaus, Chalets oder den zwei romantischen Schlösschen. Alle Häuser sind unterirdisch miteinander verbunden, sodass sich auch bei kalten Temperaturen alle Annehmlichkeiten bequem erreichen lassen.

Hotel Löwe – Leading Family Hotel & Resort. Foto: Hotel Löwe - Leading Family Hotel & Resort

Hotel Löwe – Leading Family Hotel & Resort, Serfaus, Tirol

Ausschließlich Familien beherbergt das Viereinhalb-Sterne-Superior-Resort im Zentrum von Serfaus. Im hoteleigenen Wasserpark "Piratenland" mit Rutschen und Indoor-Wasserspielplatz hätten die kleinen Gäste genügend Platz zum Toben, ohne dass sich jemand dabei gestört fühlt. Auch die Kinderbetreuung und das kindgerechte Essen in Buffetform überzeugt Holiday-Check-Urlauberinnen und -Urlauber, ebenso wie die gebotene Preis-Leistung. (red, 15.3.2022)