Shane Lowry gelang ein Kunststück. Foto: Imago/Rosenblum

Ponte Vedra Beach (Florida) – Golfprofi Shane Lowry hat am Sonntag beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida mit einem Hole in One auf seiner dritten Runde für das Highlight des Tages gesorgt. Dem Iren gelang das Kunststück auf dem 17. Loch, jenem berühmt-berüchtigten Inselgrün, wo Sepp Straka am Samstag zweimal den Ball im Wasser versenkt hatte. Lowry ist erst der zehnte Spieler in der Geschichte des Turniers, dem dort ein Ass gelang.

Der Turnierplan des Flagship-Events der PGA-Tour ist wegen Wetterkapriolen komplett durcheinandergeraten. Die dritte Runde musste am Sonntag wegen Einbruchs der Dunkelheit unterbrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt lag der gebürtige Wiener Straka, dem trotz seines Missgeschicks der Cut gelang, mit zwei unter Par auf dem geteilten 38. Rang. Der 28-Jährige hatte aber noch zwei Löcher im TPC Sawgrass zu spielen. Auf der dritten Runde erzielte Straka bisher vier Birdies bei drei Bogeys.

In Führung liegt der Inder Anirban Lahiri, der derzeit bei neun unter Par hält. Das Turnier soll am Montag fertiggespielt werden. Es ist erst das achte Mal in der "Players Championship"-Geschichte, dass es ein Montags-Finale gibt. (APA, 14.3.2022)