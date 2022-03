Userinnen und User haben im Februar 2022 laut Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) insgesamt 4.898.144 Stunden auf derStandard.at verbracht. Screenshot: Standard

Wien – Insgesamt 4.898.144 Stunden haben die Userinnen und User im Februar 2022 auf derStandard.at verbracht. Das geht aus der am Montag veröffentlichten Österreichischen Webanalyse (ÖWA) hervor. Die Zahlen, die hier verglichen und in der Hauptansicht der Grafik abgebildet werden, beziehen sich auf die Kategorie Einzelangebote. Zusätzlich sind in der Grafik auch die Dachangebote abrufbar.

Usetime pro Visit

Mit 7:21 Minuten wird dem STANDARD die höchste Usetime pro Visit unter den großen heimischen Medienangeboten ausgewiesen. Dahinter rangieren orf.at mit 7:02 Minuten und krone.at mit 5:55 Minuten. Zum Vergleich: Oe24.at kommt auf 3:53 Minuten und heute.at auf 3:37 Minuten.

Bei der Verweildauer kam Österreichs größte Nachrichtenseite, orf.at, im Februar auf rund 14,95 Millionen Stunden und krone.at auf rund 6,7 Millionen Stunden. Bei heute.at waren es 2,46 Millionen Stunden, bei kurier.at 1,38 Millionen Stunden und bei oe24.at 1,36 Millionen Stunden.

Unique User

DER STANDARD kam im Februar in der Kategorie Einzelangebote auf 3.309.016 Unique User. Orf.at werden 4,7 Millionen bescheinigt, heute.at 3,9 Millionen und krone.at 3,5 Millionen.

Visits

39.984.848 Visits erreichte DER STANDARD im Februar. Bei orf.at waren es 127,57 Millionen, bei krone.at 63,57 Millionen und bei heute.at 40,74 Millionen.

Im Februar haben 95 Einzelangebote, 30 Dachangebote und drei Vermarktungsgemeinschaften an der ÖWA teilgenommen. (red, 14.3.2022)