Wer konnte, besuchte zuletzt häufiger Tankstellen jenseits der Grenze – etwa in Ungarn, dort sorgt ein Spritpreisdeckel dafür, dass Konsumenten weiterhin günstig tanken können. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – In Deutschland wird über eine Spritpreisbremse nachgedacht, Ungarn hat den Benzinpreis bereits im November gedeckelt. Die Energiepreise steigen in lichte Höhen, und auch Österreichs Regierung versucht nun gegenzusteuern. Am Sonntag beriet sie mit Vertretern aus der Wirtschaft, wie Haushalte und Betriebe angesichts der Teuerung entlastet werden können. Fixe Lösungen präsentierte man nach dem Treffen nicht, erste Gerüchte wurden allerdings bereits in Medien kolportiert: Wie "oe24.at" berichtete, gibt es Überlegungen, die Mineralölsteuer (MöSt) zu halbieren und das Pendlerpauschale anzuheben.

Was ist dran an den Gerüchten? Fix ist offenbar nichts davon, wie ein Rundruf ergibt. Die Verhandlungen zu den konkreten Maßnahmen laufen nach wie vor. Dem Vernehmen nach will die Regierung in den nächsten Tagen konkrete Details verkünden. Allerdings scheint dies fraglich, denn mit den Sozialpartnern wurde ein Termin am Mittwoch, dem 23. März, vereinbart.

Gezielte Entlastung

Derzeit würde über mehrere Varianten debattiert, heißt es aus Verhandlerkreisen. Eine Senkung der Mineralölsteuer kommt für die Grünen – wenn überhaupt – nur temporär infrage, wie zu hören ist. Im Grunde ist der Juniorpartner aber gegen den Schritt.

Eine allgemeine Steuersenkung würde nicht treffsicher wirken, so das Argument. Unterm Strich würden also Wohlhabendere mehr profitieren. Wichtig sei, gezielt zu entlasten, betonen mehrere mit der Materie Vertraute. Demnach soll an bereits konzipierte Entlastungsmaßnahmen angeknüpft werden – also am Energie- und Klimabonus bzw. am Teuerungsausgleich.

Treffsicherer, wenn auch nicht gleich wirksam, wäre eine Pendlerpauschale-Anhebung. Das könnte aber mit den eigentlichen Plänen von Türkis-Grün, das Pauschale zu ökologisieren, nur schwer vereinbar sein, zumal dies Klimaschutzambitionen entgegensteht, weil Autofahren begünstigt wird.

Langfristige Ziele im Blick

Anzunehmen ist, dass in die Debatte nicht nur kurzfristige Maßnahmen einfließen. Es ist davon auszugehen, dass die Grünen im Fall eines Einknickens bei der MöSt eigene, langfristigere Begehrlichkeiten aufs Tableau bringen könnten – Stichwort Klimaschutz- oder Erneuerbaren-Wärmegesetz.

Belastung für Industrie

Ein Gerangel gibt es darüber, ob die energieintensive Industrie zusätzlich bei den Energiekosten entlastet wird. Derzeit profitieren Gießereien, Metallschmelzen, Schweißereien etc. wohl von der Energieabgaberückvergütung und Streichung der Ökostrompauschale bzw. -förderung. Am hohen Energiepreis ändert das nichts. Dieser werde auf alles durchschlagen, verteuere Legierungen, Metallschmelzen, Gießereien, Oberflächenbeschichtungen etc. Diese Kosten steigen empfindlich, was wiederum alles und verteuere – und in den kommenden Lohnrunden sicher nicht unterzubringen sein werde. Bei den Preisen müsse man auch bei den Versorgern schauen, heißt es, die streiften dank abgeschriebener Kraftwerke "Windfall-Profits" ein. Dieses Geld könne und solle man der energieintensiven Industrie wieder zurückgeben.

Im grün-geführten Klimaschutzministerium wollte man die Gerüchte rund um eine MöSt-Senkung sowie eine Pendlerpauschale-Anhebung nicht kommentieren. "Die Menschen in Österreich spüren aktuell schmerzlich was hohe Energiepreise bedeuten – von der Heizung, über die Miete bis hin zu den Lebensmitteln", heißt es aus dem Ressort von Ministerin Leonore Gewessler. "Jetzt werden wir weitere Gespräche führen und ein passendes Paket schnüren."

Ob eine Preisebremse die richtige Maßnahme ist, zweifelte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Montag auf Twitter an. Der Brent-Preis liege derzeit bei 106 Dollar, vor kurzem noch bei über 130 Dollar, schreibt der Ökonom. Vor dem Ukraine-Krieg machte er rund 90 Dollar aus. Eine Preisdifferenz von 20 Dollar pro Fass würden sich mit rund 11,4 Euro-Cent pro Liter auf den Spritpreise niederschlagen – diese sind derzeit aber um 40 Cent höher. "Ist eine Spritpreissubvention in diesem Kontext wirklich eine gute Idee?", fragt sich Felbermayr.

Nicht vom Tisch ist die von der Wirtschaftskammer (WKÖ) aufgebrachte Verschiebung des Startzeitpunktes der C02-Bepreisung. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hatte dazu in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag erklärt, dass man natürlich auch über den CO2-Preis reden könne, dieser sei aber sein sehr wichtiger Teil der ökosozialen Steuerreform. Diese wieder aufzuschnüren halte er für wenig zielführend. Heimische Ökonomen und Ökonominnen hatten der Idee ohnehin umgehend eine Absage erteilt. (lauf, ung, rebu, 14.3.2022)