In den ersten eigenen Tiktok-Videos setzt das Land auf Selbstironie, es sollen aber auch ernste Themen behandelt werden

Bisher sind zwei Clips auf dem Tiktok-Account des Landes Kärnten online – mehr sollen in Kürze folgen. Foto: Tiktok/Land Kärnten

Nach diversen anderen Akteurinnen und Akteuren der heimischen Politik hat nun auch das Land Kärnten offiziell einen eigenen Tiktok-Auftritt gestartet, wie die Landesregierung Ende vergangener Woche bekanntgab. Als Content Creator sind Delphine und Michael Rotheneder von Rothi Media sowie der Tiktoker "Marty Austria" aktiv. Laut Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will man mit dem Tiktok-Account junge Menschen erreichen, auf dem Programm stehen "Service, Einblicke in die Arbeit der Regierung und der Landesverwaltung, aber auch jede Menge Spaß und Unterhaltung".

"Wir haben in Krisenzeiten gesehen, wie wichtig es ist, die Kärntner Bevölkerung mit gesicherten Informationen aus erster Hand zu versorgen. Daher wollen wir wirklich alle – auch die Jüngsten – erreichen", wird Kaiser in der Aussendung zitiert. Die Erweiterung aller Kommunikationskanäle zwecks breiter Kommunikation sei vor allem in Zeiten von Fake News wichtig.

In der Praxis bedeutet dies, dass der offizielle Tiktok-Account des Landes Kärnten bis jetzt (Stand: Montag) zwei Videos veröffentlicht und 1.624 Follower gesammelt hat. Das erste Video ist eine Art Selbstvorstellung und kommt auf knapp 90.000 Views.

Das zweite Video wurde bisher rund 30.000-mal angesehen und skizziert selbstironisch einen Amtsweg in Kärnten. "Dass der Sinn für Humor auch in unserem Haus nicht zu kurz kommt und wir durchaus auch über uns selbst lachen können, stellt schon gleich das zweite Video unter Beweis", sagt Kaiser dazu. "Gerade in schwierigen Zeiten wie aktuell muss es auch ein Augenzwinkern geben."

Für gewöhnlich kann man auf Videos dieser Art aus der Community auch eine gehörige Portion Gehässigkeit erwarten – überraschenderweise fallen die Reaktionen hier aber äußerst positiv aus: Die Menschen finden das Video witzig und betonen, dass man am Amt der Landesregierung meist nett bedient werde. Vielleicht ist man im sonnigen Süden halt einfach netter zueinander als in Wien, der Welthauptstadt des Grants ... Apropos: Österreichs Bundeshauptstadt postet seit September 2019 auf dem eigenen Tiktok-Account und verzeichnet dort derzeit 12.100 Follower. (red, 14.3.2022)