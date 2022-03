Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher mit dem Coronavirus angesteckt. Aber noch nie wurden täglich so viele Corona-Infektionen verzeichnet wie aktuell. So erreicht die Zahl der positiv Getesteten derzeit durchschnittlich das Ausmaß der Einwohnerzahl mittlerer Kleinstädte wie beispielsweise Steyr (um die 38.000) oder Dornbirn (um die 50.000).

In den vergangenen zwei Jahren haben Lockdowns, Impfungen und Maßnahmen viele Menschen davor bewahrt, in Kontakt mit dem Virus zu kommen und zu erkranken. Die wesentlich ansteckendere Omikron-Variante, aber auch das Wegfallen vieler Maßnahmen Anfang März spiegeln sich nun deutlich im Infektionsgeschehen wider. Das merken viele auch im privaten Umfeld – immer mehr Bekannte und Familienmitglieder werden momentan positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne.

Wie ist das bei Ihnen?

Sind Sie einer Infektion bisher entkommen? Oder waren Sie bereits mit dem Coronavirus infiziert? Wie lange liegt diese Infektion zurück? Wie sieht es in Ihrem persönlichen Umfeld aus? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.3.2022)