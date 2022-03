Liebe Leserin, lieber Leser,

Das iPhone 12 war das erste Smartphone, dem Apple weder ein Ladegerät noch kabelgebundene Kopfhörer beigelegt hat. Den Schritt begründete der Tech-Riese aus Cupertino mit Nachhaltigkeit. Laut dem Unternehmen sollen sich so jährlich zwei Millionen Tonnen an Kohlenstoffdioxid-Emissionen einsparen lassen. Gleichzeitig soll das dem Hersteller Ersparnisse in Höhe von bis zu sechs Milliarden Euro beschert haben.

Und: Hidetaka Miyazaki hat sich mit Spielen wie "Elden Ring", "Dark Souls" und "Sekiro" einen unverwechselbaren Namen in der Branche gemacht. Seine Werke haben ihm den Ruf des unverwechselbaren Meisters in der Szene eingebracht, dessen Werke die Gaming-Welt in den letzten zehn Jahren stark beeinflusst haben.

Außerdem soll die Handy-Signatur ab dem Sommer von der "ID-Austria" abgelöst werden. Das hat Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Montag in einer Aussendung angekündigt. Die "ID-Austria" ist eine Weiterentwicklung der Handysignatur und bringt eine Erweiterung der digitalen Nutzungsmöglichkeiten mit sich.

