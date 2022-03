"Endlich habe ich das Foto, das ich wollte: die Fluke eines Buckelwals mit der Skyline von New York City in der Ferne. Da die Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität und die Bemühungen um die Erhaltung der Artenvielfalt in den letzten Jahren erste Erfolge gezeigt haben, werden Buckelwale in den New Yorker Gewässern immer häufiger gesichtet", berichtet Fotograf Matthijs Noome.