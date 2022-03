Roman Abramowitsch erwarten weitere Sanktionen. Foto: imago images/Shutterstock

Kiew/Moskau/Brüssel – Die Europäische Union will Sanktionen gegen Roman Abramowitsch und weitere russische Oligarchen verhängen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Diplomatenkreisen erfuhr, soll mit der nächsten Sanktionsrunde unter anderem das Vermögen des Eigentümers des britischen Fußballklubs FC Chelsea in der EU eingefroren werden. Zudem soll Abramowitsch und den weiteren Betroffenen die Einreise in die EU verweigert werden.

Zuvor hatte Großbritannien bereits Strafmaßnahmen gegen Abramowitsch und weitere Oligarchen verhängt, die laut Angaben aus London zum "inneren Kreis" um den russischen Staatschef Wladimir Putin gehören. Abramowitsch besitzt unter anderem eine Villa im Londoner Stadtteil Kensington und die Luxusjacht "Eclipse", die bis 2013 als größte Yacht der Welt galt.

Abramowitsch besitzt seit 2021 mit der portugiesischen Staatsbürgerschaft einen EU-Pass. Die Umstände seiner Einbürgerung werden derzeit untersucht.

Sanktionen treffen Chelsea

Am Wochenende ist Abramowitsch bereits von der Leitung des FC Chelsea ausgeschlossen worden. Der Vorstand der englischen Premier League verbietet dem 55-Jährigen, als Direktor des Klubs tätig zu sein. Durch die neueste Entwicklung verlor der russische Besitzer zumindest vorerst die Kontrolle über den Verein. Der Milliardär hatte davor bereits angekündigt, Chelsea verkaufen zu wollen. Ob dies nun überhaupt noch möglich ist, ist derzeit fraglich.

Champions-League-Sieger und Klubweltmeister Chelsea darf zudem seit den letztwöchig verkündigten Sanktionen keine Spielertransfers mehr tätigen, keine Eintrittskarten für künftige Spiele verkaufen und muss sämtliche Fanshops schließen.

Auch die Zukunft der Mannschaft ist ungewiss. Das Mobilfunkunternehmen Three, seit 2020 Sponsor, bat darum, den Vertrag bis auf weiteres auszusetzen und das Firmenlogo von den Trikots und den Werbebanden im Stadion Stamford Bridge zu entfernen. Chelsea darf den Spielbetrieb dank einer Sonderlizenz der britischen Regierung fortsetzen, hieß es. (APA, AFP, 14.3.2022)