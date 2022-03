Perspektive 1 von Guido Gluschitsch

Ich verrat Ihnen jetzt ein Geheimnis. Ich bin ein fauler Hund. Wirklich. Und ich bin inzwischen in einem Alter, in dem ich mich langsam etwas mehr bewegen sollte. Die Betonung liegt dabei auf mehr und nicht auf langsam. Mit dem Fahrrad fahr ich eigentlich recht gern. Bis auf ein kleines Problem.

Das Navigieren, das Suchen nach einer Route oder einem Ziel, das ist nicht so meine Leidenschaft. Darum findet man mich für gewöhnlich auf der immergleichen Strecke. Da kann ich den Flow, der sich bei mir schon nach wenigen Minuten Radln einstellt, voll genießen. Die Eintönigkeit indes nervt mitunter ziemlich. Und mit anderen zu radeln ist auch immer so eine Sache. Der eine fährt schneller, der andere langsamer als ich, den ganz anderen stellt es immer auf – oft sogar auf der immergleichen Stelle. So wirklich lässig ist das jedenfalls nie.

Und so kam ich auf das Tandem. Man ist zu zweit unterwegs, im gleichen Tempo, und wenn ich hinten sitz, brauch ich mich nicht ums Navigieren kümmern. Ich weiß das, denn meine Eltern haben sich vor mehr als 30 Jahren so ein Zweisitzerradl gekauft. Als Buben haben mein Bruder und ich damit die Deppen aus der Nachbarschaft geärgert, wenn wir sie und ihre g’machten Mopeds überholt haben. Ich schwatzte das Fahrrad also meinen Eltern ab und revitalisierte es. Sehr zur Begeisterung meiner Frau. Sie schätzt die Zeiten, in denen ich mich abseits von ihr halbwegs still beschäftige. Doch die Begeisterung nahm bald ein Ende.

Als ich ihr erzählte, dass ich mit ihr auf dem Tandem fahren möchte, hat sie angefangen aufzuzählen, was sie alles gern möchte. Tandemfahren war da nicht dabei. Nicht einmal ansatzweise. Doch so schnell wollte ich nicht aufgeben. Und so lange hat es gar nicht gedauert, bis ich eine Lösung gefunden habe. Franziska Zoidl!

Sie ist nicht nur eine Kollegin, sie ist ein Kraftwerk. Durchtrainiert, zielstrebig und hat gern das Kommando. Sie würde also sicher nur allzu gern die Routenwahl übernehmen und meine körperliche Schwäche – sind wir sich uns ehrlich, ich bin nimmer der Jüngste – mehr als nur kompensieren. Ich musste sie also begeistern, wollte ich meinen Plan antreten (sic!).

Ton in Ton

Also zwängte ich meinen ausufernden Körper in einen Trainingsanzug, der ebenso alt ist wie das Tandem – man will ja innerhalb der möglichen Grenzen gut aussehen –, und fuhr der Kollegin zu einem ausgemachten Treffpunkt entgegen. Allein Tandem zu fahren ist mühsam, kann ich sagen. Da hätt ich den Gegenwind nicht gebraucht. Aber die Hoffnung, bald nur mehr wenig – oder in schwachen Momenten gar nicht mehr – treten zu müssen, ließ mich durchhalten. Und dann Trick 17.

Ich tat kurz erst so, als tät ich auf keinen Fall hinten sitzen wollen. Das hat die Franziska – eh klar – nur umso mehr darin bestärkt, dass sie das Ruder in der Hand haben will. Also mimte ich den Generösen und versuchte mich hinten gemütlich einzurichten.

Möglicherweise hat die Franziska so wild in die Pedale getreten, dass das Hinterrad versucht hat, das vordere zu überholen, oder hat sich der Rahmen des Radels unter meinem Gewicht gewunden wie ein Stückl Draht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur mehr, ich hab mit meinem Leben abgeschlossen, als wir bergabschossen. Das Radl hat sich verbogen, es wandelte uns links und rechts und links.

Zuerst hab ich noch mit lockerer Lippe versucht den Ehrgeiz meiner Kollegin zu steigern. Das nahm sie mir schon übel. Mein panisches Geschrei auf dem Tandem – gut möglich, dass ich ausfallend wurde, während ich mit dem Leben abschloss ... Jedenfalls ist es ein Wunder, dass mir die Franziska zum übereilten Abschied nicht das Radl um den Hals gewickelt hat. Soundso steh ich jetzt wieder allein da. Aber ich hab was draus gelernt.

Ich fahr nur mehr mit Menschen auf dem Tandem, die ich nie wieder sehen will. Da ist zudem die Auswahl größer als an Freunden.