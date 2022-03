"Henry Dunant" von Bründlmayer Foto: Hersteller

Hedonisten stehen oft unter dem Generalverdacht, der Empathie unfähig zu sein – leichtlebige Ignoranten, die sich selbst im Angesicht von Krieg und Krisen scheinbar sorglos zuprosten. Der Unterschied zwischen lifestyle as usual und bewusstem Genuss, um hie und da schöne Momente zu schaffen, ist ein schmaler Grat.

Empathie und Genuss müssen einander aber nicht ausschließen: So organisieren einige Winzer Verkaufsaktionen, deren Erlös den Betroffenen des Kriegs in der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Beim Erwerb eines Grünen Veltliners "Henri Dunant" von Willi Bründlmayer etwa gehen vier Euro an die Kriegsregion.

Für die Unterstützung bekommt man einen hervorragenden Weißwein, wie man es von dem Kamptaler Weingut gewohnt ist. Ein Prototyp eines Grünen Veltliners: Geradlinig, schlank, würzig – ein Klassiker, der ruhig "everybody’s darling" sein darf. Eine Stilistik, die ohnehin oft verlorengegangen ist – mächtige Gewächse mit überbordender Frucht und Alkohol bestimmen mancherorts das Bild.

Die Aktion gemeinsam mit dem Roten Kreuz läuft über zwei Jahre und somit über mehrere Weinjahrgänge. (Christina Fieber, RONDO, 19.3.2022)